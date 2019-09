Politsei katsetab kiiruseületajate taltsutamiseks rahunemispeatust

Tegemist ei ole veel kindla meetmega, vaid ühega politsei- ja piirivalveameti (PPA) lähiajal käiku minevatest käitumisteaduslikest eksperimentidest, mille eesmärk on inimkesksema lähenemise abil muuta eestlaste liikluskäitumist, kus kiiruse ületamine on sotsiaalne norm, kirjutab Postimees.

PPA innovatsiooninõuniku, varem kaheksa aastat liikluspolitsei juhi ametit pidanud Elari Kasemetsa sõnul on liiklussurmade ja kannatanute hulga kahanemises seisak ja tavapärased meetodid lihtsalt ei aita enam. Olgugi et politsei pühendab järelevalvele ja ennetamisele palju aega, olgugi et meie autod ja liiklustaristu on läinud paremaks, järgmist murrangut tulnud ei ole, ning liiklusõnnetustes hukkunute ja kannatanute arvud ei näita vähenemise märke, märkis Kasemets.

Eestlaste liikluskäitumise uurimiseks ja muutmiseks pandi kokku innovatsioonitiim, kes ligi poole aasta jooksul vestles autojuhtidega, viis läbi küsitlusi ja pakkus välja ka lahendusi, nende hulgas on ka kohe käiku mineva rahunemispeatuse, mida rakendatakse kiiruseületuse korral kuni 40 km/h ning juhtide puhul, kel varasem karistus puudub.