Ükski Eestis tegutsevatest pankadest ei toeta veel Apple Pay makselahenduse kasutamist viipemakseterminalides oma Visa või Mastercardi kaartidega. Enamik ei soovi ka konkreetseid lubadusi anda, millal see võimalus tekkida võiks.

Swedbank Eesti ei pidanud võimalikuks kommenteerida, kas ja millal nende pangakaartidega Apple Pay makselahendust viipemakseterminalides kasutama saab hakata.

Ka SEB ei ütle veel, kas ja millal nende klientidest iPhone'i omanikel see võimalus tekib. Küll aga kinnitab SEB, et esimesena on töös analoogse maksevõimaluse loomine Androidi telefonidele.

"Töötame mitmete uute makselahenduste väljatoomise nimel ning Androidi ja IOS platvormid on meil samuti fookuses. Esimesena saab telefoniga kaardimakseid teha lähiajal meie Androidi telefone kasutavad kliendid, keda on kaks kolmandikku klientidest ning anname teada, kui sama võimalus tekib ka iPhone'i kasutajatele," lubas SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann.

LHV peaks Apple Pay kasutamiseks vajaliku tarkvara saama valmis selle aasta teises pooles.

Coop Panga igapäevapanganduse juht Teet Kerem kinnitas ERR-ile, et neil on Apple Pay makselahendus toetamine plaanis.

"Projekt on töös ja prognoosime Apple Pay mobiilse makselahenduse oma klientidele kättesaadavaks teha järgmise aasta alguses," ütles Kerem.

Luminor välistab Apple Pay kasutuselevõtu enne järgmist aastat.

"Sel aastal on meie põhitähelepanu infosüsteemide muudatustel, et Luminor nö emapankade süsteemidest lahti ühendada ja kliente ühtsele platvormile üle tuua. Uutele lahendustele keskendume järgmisel aastal, siis vaatame üle ka Apple Pay makselahenduse kasutuselevõtu," lubas Luminori kommunikatsioonispetsialist Lotte-Triin Narusk.

Apple Pay toimib samades viipemakseterminalides, millega kaubanduses kõigi muude pangakaartidega juba tasuda saab ning sellised terminalid on ligi 90 protsendis Eesti müügipunktides. Järgmiseks aastaks peaksid viipemaksevõimalusega olema juba kõik kaardimakseid võimaldavad müügikohad.

Kui kasutada krediit- või deebetkaarti koos Apple Payga, ei salvestata kaardi tegelikke numbreid seadmesse ega Apple'i serveritesse. Selle asemel määratakse kliendi seadmele ainulaadne krüptitud kontonumber, mis salvestatakse turvaliselt seadme turvaelementi. Iga tehing autoriseeritakse ühekordseks kasutamiseks mõeldud ainulaadse dünaamilise turvakoodiga.

Kui näiteks iPhone varastatakse, siis saab oma digitaalse kontonumbri kohe deaktiveerida panga kaudu, ilma et selleks peaks blokeerima või välja vahetama füüsilist kaarti.

Praegu toetavad Eestis Apple Pay rakendust vaid veebipangad Monese, Revolut ja N26.