"Testimised käivad, anname koheselt teada, kui tekib võimalus seda teha ka läbi Swedbanki äpi," ütles Swedbanki kommunikatsiooniosakonna valdkonnajuht Jane-Liina Liiv BNS-ile. Rakendust saavad kasutama hakata Mastercardi viipekaardi kasutajad.

Apple Pay makselahendus laienes Eestisse juunis, esialgu toetasid lahendust vaid veebipangad Monese, Revolut ja N26.

Rakenduse kasutuselevõtmiseks valmistub LHV pank, Coop Pank on teatanud huvist Apple Pay vastu, kuid eelnevalt on vaja kaardiplatvormi võimekust tõsta. SEB esindaja on öelnud et nemad on keskendunud samalaadse lahenduse turule toomisega Android'i süsteemi jaoks.

Apple Pay on USA tehnoloogiahiiu Apple'i makselahendus, mis võimaldab kasutada iPhone'i või Apple Watchi nutikella viipemaksete tegemiseks.