Tondil avati memoriaal langenud Eesti ohvitseridele.

Tondi tänav 55 kõrval asuva monumendi graniittahvlitele on jäädvustatud 2103 Tondi sõjakoolis õppinud ohvitseri nime, kelle elu lõppes ebaõiglaselt vara, teatas Kristiine linnaosavalitsus.

"Seda mõtet, rajada siia Tondile memoriaal, kus aastatel 1920-1940 tegutses Eesti vabariigi sõjakool, on pikalt arutatud. Paljudes riikides on hea tava rajada sõjakooli lähedale kooli hukkunud kangelastele monument. Kuna Eesti sõjakooli asutamisest möödus sellel aastal täpselt sada aastat, oli aeg see viimaks teoks teha," ütles Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe oma avakõnes.

"Graniittahvlitel on kirjas 2103 nime. Neid mehi ühendab fakt: nad kõik õppisid siin Tondi sõjakoolis. Neid liidab veel kurb tõsiasi, et nende elu lõppes ebaõiglaselt vara. Langes lahingus, hukati okupatsioonivõimude repressioonides, jäi teadmata kadunuks - on kiretu kommentaar 2103-e endise ohvitseri nime järel arhiivide toimikutes. Elamata elude kaotus on kõige karmim."

Avatseremoonial esinesid sõnavõttudega veel Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, Eesti Vabariigi valitsuse nimel kultuuriminister Tõnis Lukas, kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Veiko-Vello Palm ja Eesti Eruohvitseride Kogu juhatuse esimees kolonel erus Enn Tupp ning sõjaajaloolane erukolonelleitnant Jaak Haud. Memoriaali õnnistas sisse kaitseväe kaplan Gustav Kutsar.

Sõjaväelise tseremoonia läbiviimist aitas korraldada Vahipataljon. Mälestussamba auvahtkond koosnes nii maa-, õhu- kui ka mereväevormides sõduritest. Üles astus Eesti kaitseväe orkester peadirigent kapten Simmu Vasara juhtimisel.

Memoriaali avamisest võtsid osa nii endised kui ka praegused ohvitserid, aga oli ka palju hukkunud ohvitseride lähedasi ja linnarahvast.

Monumendi autoriks on Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor skulptor Jaak Soans. Langenud ohvitseride lähedaste idee edasiviija ja nimekirja koostaja on sõjaajaloolane erukolonelleitnant Jaak Haud.

Skulptuuri arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri autor on Toomas Põld (Loovmaastik OÜ). Memoriaali põhiprojektid koostasid Vaiko Kann, Vadim Mahkats ja Ilja Galkin (Keskkonnaprojekt OÜ). Teksti paigutuse ja optika tegi Ott Puija (Plum Stuudio OÜ).

Ehitajaks oli Enska Ehitus OÜ ja AS Magma. Pronksist ja roostevabast terasest detailid valmistas ja paigaldas Jaak Soans. Tööde lepinguline maksumus on 305 000 eurot. Memoriaal on rajatud Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel.

Langenud ohvitseride nimekiri on leitav Kristiine linnaosavalitsuse veebilehel.