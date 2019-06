Tuneesia presidendi nõunik Firas Guefrech kinnitas neljapäeval, et riigipea on stabiilses seisundis ning kutsus poolehoidjaid tema tervenemise eest palvetama.

Tuneesia 92-aastane president Beji Caid Essebsi, kes mängis olulist rolli 2011. aasta revolutsioonilistes sündmustes, viidi presidendi kantselei teatel neljapäeval tõsise terviseprobleemi tõttu sõjaväehaiglasse.

Üks tema nõunikest lükkas Reutersile antud kommentaaris tagasi meedias levima hakanud teated presidendi surma kohta, kuid kinnitas, et riigipea seisund on kriitiline ning et ta viibib haiglas. Hiljem teatas nõunik, et riigipea seisund on stabiilne.

Essebsi viidi haiglasse ka eelmisel nädalal, tookord kommenteeriti seda kui tavapärast ja mittekriitilist raviprotsessi.

Pärast autokraat Zine El-Abidine Ben Ali võimult kukutamist 2011. aastal on Essebsi aidanud riiki demokraatlikus suunas juhtida ning vältida kaost, mis puhkes teistest nn araabia kevade sündmustest haaratud Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikides.

2011. aastal juhtis ta peaministrina üleminekuvalitsust ning valiti kolm aastat hiljem presidendiks. Ben Ali ajal oli ta nii välisministriks kui ka parlamendi spiikriks.

Juuni alguses kinnitas Essebsi, et tal pole kavas teiseks ametiajaks kandideerida, kuigi tema erakond seda soovis.

Uue põhiseaduse kohaselt ei ole presidendi võim ka nii suur, kui Ben Ali valitsusperioodil ning piirdub eelkõige välis- ja kaitsepoliitikaga. Igapäevast elu riigis korraldab peaminister Youssef Chahedi valitsus.