Esimene plahvatus toimus kesklinnas ning hiljem täpsustas siseministeerium, et vigastatute hulgas on kaks politseinikku ja kolm tsiviilisikut. Viimaste andmete kohaselt on üks politseinikest praeguseks juba surnud, vahendas Reuters.

Peagi teatas siseministeerium ka teisest plahvatusest, mis toimus al-Qarjani linnaosa politseijaoskonna lähistel. Seal sai vigastada neli inimest ning ka sellel puhul oli tegemist end õhku lasknud suitsiiduterroristiga.

Hetkel pole keegi veel vastutust juhtunu eest võtnud, kuid varem on Tuneesias selliseid terrorirünnakuid korraldanud äärmusrühmitus ISIS.