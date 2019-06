Pärnus avas uksed uus spaahotell

Pärnus avas vaikselt, suurte pidustusteta uksed 150-kohaline spaahotell Wasa Resort. Müügitööd on tehtud juba jaanuarist ja külastajad on uue hotelli üles leidnud.

KOKO arhitektide projekteeritud ja Eston Ehituse ehitatud spaahotelliga käisid ühel päeval tutvumas linnajuhid ja kohalikud giidid. Kuna projekteerijad on lasknud oma fantaasial vabalt lennata, siis oli uudistamist palju. Linn on taas ühe kauni kompleksi võrra rikkam. Asukoht supelranna läheduses annab hotellile palju juurde.

Wasa Resorti turundusjuht Kadi Elmest sõnul taheti oma toodet väga põhjalikult testida ja veel detaile lihvida, enne kui suur suvi lahti läheb. "Otsustasime, et me teeme suurema avapeo hoopis augustis. Ja tegelikkuses on meil broneeringuid tulnud juba jaanuarist," ütles ta.

Pärnus on spaasid palju, aga Kadi Elmeste kinnitab, et konkurentsi nad ei karda.

"Pärnus on spaasid erinevaid. On selliseid, kus on uhked ja suured liutorud, on selliseid vaiksemaid ja rahulikumaid. Meie spaa eripära on kindlasti see, et meie vee- ja saunaala on mõeldud ainult meie hotellikülalistele. Me ei müü pileteid tänavalt ainult basseinikasutuseks," rääkis Elmeste.