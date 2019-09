Tähelepanu! Järgneb oluline teade: "Sauna minnakse alasti. Mobiiltelefonid, ehted jm jäävad autosse." Tõesti, 21. sajandi alul oleme jõudnud saunakultuuri edendamisel nii kaugele, et Võrumaal korraldatud saunakoolitustel tuli eelöeldust alustada Eesti traditsiooniliste saunatavade õpetamist. Tuleb välja, et pükste maha võtmine ja mobiili maha jätmine võib tunduda üllatuslikuna.

On imeline sauna-aeg. Kunagi varem pole Eestimaal olnud nii palju võimalusi enese saunatamiseks kui praegu. Ikka auruga ja soolaga ja infrapunaga ja aroomiga ja kadakaga ja mudaga ja hiina moodi ja jaapani ja indiaani moodi. Säärased saunad kosuvad enamjaolt kenade spaade katuste all. Oh, mis peen ja oh, mis tore. Eks tavasaunast ikka kordades kallim ka.

Samal ajal on häirekellana aina enamates saunades keelatud ... vihtlemine. Väidetakse, et see ürgselt soomeugriline, tuhande aasta vanune kaseokstega massaaž on ebasanitaarne ja et jätab lehekesed maha. Tohoh, kas kodused tavad on hääbumas võõrsilt võetut kummardades? Vihtlemise pelgamine on sama, mis allikavee põlgamine.

Saunaraamatu autorina, saunatarkuse rõõmuga levitajana on mul asjast oma arusaam. Näen, et täna kipub me oma saunandusega olema sama, nagu hiljaaegu toitlustusega, mil hinnas olid vaid peened väljamaa stiilidega söögikohad, aga tavaliste inimeste tavalist kodutoitu halvustati ja seda peeti isegi ebasanitaarseks. Vaat, et lausa mürgisekski.

Aga õnneks on tuul pöördunud ja võõrsile vaatamise järel lihtsa kodutoidu tipptunnid saabunud. Mõelge vaid kodukohvikute ja kõikvõimalike koduste toidutänavate triumfile. Ja keegi ei räägi, enam, et lihtne ja tavapärane kodus valmistet roog on ebasanitaarne. Eesti toit ruulib täiega.

Nüüd oleks aeg saunanduseski sinna tagasi jõuda, kus tõstame esmalt au sisse me oma Eesti saunatavad. Sellised, mida saab nautida kodusaunades ja külasuandes ja UNESCO pärandina alles olevates suitsusaunades.

Kodutalud ja kodukohvikud oleme juba kümnetuhandelistele huviliste vooridele külastamiseks avanud. Nüüd on aeg avada kodusaunad ja kogukonnasaunad nagu Soomes juba tehtud. Eestil on aeg ka viimaks üleilmsesse saunaseltsi astumiseks. Seal on ees nii Põhjamaad kui ka Keenia, jaapan, aga saunarahvast eestlasi oma saunatavadega ... ei ole.

Me teame hästi, et rahva loomeenergia vallapäästmiseks sobib imehästi teema-aasta. Me kultuuriministeerium on neid ka edukalt käivitanud. Kas mäletate raamatuaastat, merekultuuri aastat, lugemisaastat, muusika-aastat. Igaüks neist andis tegevusele tuge ja innustust. Ja loomulikult Eesti 100. sünnipäeva aasta, mil igaüks sai isamaale kinke teha. Kokku tuli neid 620. Vau! Järgmine aasta 2020 on Eestis digikultuuri aasta, teatab ministeeriumi koduleht.

Ja siit nüüd minu konkreetne ettepanek. Jäädvustamegi siis tänase aastatuhande rütme, tunge ja võimalusi digiaastaga 2020. Ja selle järgnev 2021 võiks olla näiteks sauna-aasta, mil vaadata tagasi me rikka saunakultuuri pääle. Aga kindlasti ka edasi me homsete ihu- ja hingeharimise võimaluste poole. Olen sellest saunasõpradega rääkinud, toetus oleks tuhat protsenti!

Teeme sauna-aasta ära, enneolematuna ja pärasttulematuna! Ja kindlasti teeme ära enne, kui viimane vihtlemisest mõnu ja rõõmu tundja on looja karja läinud. Teeme sauna-aasta ära, selles oleks oma roll ja võimalus aina suureneval spaade armaadal, lihtsa linnasauna lummusel kui ka kenakesel külasauna kogemusel. Kodustest ihu- ja hingeharimise mekadest rääkimata.

Idee on nüüd kõlanud, nädalavahetusel viskan mõtte kinnituseks leili ka, haun vihta ja annan pihta. Ikka vihaga kuid vihata! Sauna-aasta 2021? Ei või jah?

