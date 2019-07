Tartumaal süüdatud elumajast leiti pühapäeval 16-aastase noormehe surnukeha. Politsei on kinni pidanud kaks meest, keda on praeguste tõendite põhjal alust seostada raske kuriteo toimepanemisega.

30. juuni hommikul sai häirekeskus teate, et Tartu vallas põleb elumaja. Kustutustööde järel leiti majast seal elanud 16-aastase noormehe surnukeha.

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo politseileitnant Rain Vosman kirjeldas, et politsei kogus sündmuskohalt tõendeid, mis viitasid, et hoone võib olla süütatud. "Kaasasime täiendavad politseijõud, et viia läbi eriliigilisi menetlustoiminguid ja teha võimalikult kiiresti kindlaks kahtlusaluste ring," selgitas politseijuht.

Politseioperatsiooni käigus peeti pühapäeval ja ööl vastu esmaspäeva kinni kaks joobes meest vanuses 21 ja 22 aastat, keda on seni kogutud tõenditele tuginedes alust seostada raske kuriteoga. "Kuigi noore inimese elu see tagasi ei too, saame kinnitada, et kahtlustatavad on kinni peetud ja arestimajas," ütles Vosman. Üht noormeest on ka varasemalt karistatud vägivallakuritegude eest.

Vosman lisas, et esialgsetel andmetel võis raske kuriteo põhjuseks olla noormeeste omavaheline arvete klaarimine. "Millised sündmused konkreetselt nii raske kuriteo ja noore inimese surmani viisid, selgitame täpsemalt käimasolevas kriminaalmenetluses," sõnas Vosman.

Sündmuskohal menetlust juhtinud prokurör Maarja-Liisa Sari sõnul tegi olukorra eriti traagiliseks asjaolu, et noor inimene oli tapetud eriti julmalt, põletades ta surnuks omaenese kodus. "Õiguslikult on tegemist mõrvaga eriti piinaval ja üldohtlikul viisil," täpsustas Sari. Lähiajal otsustab prokuratuur vahistamistaotluste esitamise.

Kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 114 ehk mõrva käsitleva paragrahvi alusel viib läbi Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talitus, uurimist juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.