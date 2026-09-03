Kohus mõistis noorpaari mõrvanud mehele eluaegse vangistuse

Harju maakohus mõistis Ruslan Garafutdinovi ja Igor Popovi süüdi kahe noore inimese mõrvas, mis pandi toime piinaval viisil ja teise kuriteo varjamiseks. Garafutdinov sai karistuseks eluaegse vangistuse.

Lisaks süüdistati 35-aastast Popovi ja 37-aastast Garafutdinovit mitmes teiseski kuriteos: vabaduse võtmine, vägivallategu ja arvutikelmus, teatas Harju maakohus.

Mõrva eest karistas kohus Garafutdinovit eluaegse vangistusega, mis oli ühtlasi liitkaristus kõigi süütegude eest. Popovi karistati mõrva eest 15-aastase vangistusega ja ka tema puhul loeti kergemad karistused kaetuks raskematega.

Menetlust juhtinud prokurör Lauri Jõgi sõnul on tegemist erakordselt julma kuriteoga, mille ajendiks oli omakasu.

"Kannatanud meelitati tööpakkumise ettekäändel kaasa. Neilt võeti esmalt vabadus ning seejärel elu. Tegemist oli läbimõeldud kuriteoga, mille eesmärk oli saada varalist kasu," ütles Jõgi.

Süüdistuse kohaselt kavandasid rahalistesse raskustesse sattunud Garafutdinov ja Popov 2022. aasta aprillis plaani leida ohver, kelle nimele vormistada finantskohustusi. Nii meelitasid mehed tööpakkumise ettekäändel 22-aastase mehe ja 31-aastase naise endaga kaasa, pakkudes neile võimalust asuda tööle Tartus.

Sama aasta aprilli lõpus alustati ühiselt sõitu Tartusse. Poolel teel peatuti Põltsamaa kandis, kus kannatanuid piserdati gaasiga, võeti neilt ära mobiiltelefonid ja isikut tõendavad dokumendid ning nõuti PIN-koode. Samuti ähvardati noorpaari, kui nad kellelegi juhtunust peaksid rääkima.

Seejärel sõideti tagasi Tallinna poole, kus Garafutdinov tappis seni tuvastamata kohas beebiootel naise. Veidi aega hiljem tapsid Garafutdinov ja Popov Kose vallas Paunküla veehoidla lähedal ka teise kannatanu.

Pärast tapmisi peitsid mehed surnukehad esmalt metsa alla ning matsid need hiljem Anija vallas asuvasse metsatukka.

Pärast tapmisi andis Popov kannatanute dokumendid ja telefoni Igor Preitlovile, kes kasutas ühe kannatanu identiteeti, et sõlmida kaks järelmaksulepingut TF Bank AB Eesti filiaali kaudu ja saada kaks mobiiltelefoni. Nutitelefon müüdi Riias 500 euro eest. Lisaks võttis Popov sularahaautomaadist ühe kannatanu kontolt 385 eurot. TF Bankile tekitati kahju 1441,98 eurot.

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Vadim Kuperšteini sõnul leidsid surnukeha 2023. aasta juulis metsast seenelised. "Kohapeale reageerinud politseinikud leidsid metsast madalast hauast inimsäilmed ning ekspertiis kinnitas, et tegemist oli aasta varem kadunuks jäänud 22-aastase mehega. Uurimises oli meie esimene ülesanne välja selgitada, mis juhtus ja kes võis teo toime panna. Peatselt mõistsime, et peame otsima ka teist surnukeha," rääkis Kuperštein.

Juhtumi lahendamisel oli võtmeroll kõneeristustel.

Kohtu hinnangul leidsid kõik kuriteod tõendamist. On tõendatud, et mõlemad mehed tegutsesid mõrva puhul kavatsusega, esines hulgaliselt raskendavaid asjaolusid ning kergendavad asjaolud esinesid ainult Popovi puhul.

Kriminaalasja raames esitatud tsiviilhagi jättis kohus rahuldamata, sest ei näinud neid erandlikke asjaolusid, mis põhjendaksid mittevaralise kahju hüvitamist.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ning seda on võimalik 30 päeva jooksul Tallinna ringkonnakohtusse edasi kaevata.