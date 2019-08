Äsja erikoolist vabanenu lõpetas 13-aastase poisi elutee

Vaid kuus päeva varem oli kahtlustatav, 15-aastane nooruk vabanenud kinnisest lasteasutusest, Maarjamaa hariduskolleegiumist. Ehkki Pärnu linn taotles tema kinnises lasteasutuses viibimise pikendamist, seda ei tehtud.

Politsei on praeguseks välja selgitanud, et noored veetsid Pärnus Jaansoni rajal Kesklinna silla lähedal garaažide juures aega. Tekkis konflikt. Kahtlustuse järgi lõi 15-aastane nooruk 13-aastast mitu korda vastu pead, ja nagu kinnitas Lääne prefekt Kaido Kõplas, vaatas peksmist pealt mitu alaealist.

Ohver lahkus sündmuspaigalt omal jalal, kuid tõenäoliselt rusika ja põlvega vastu pead antud hoopide tagajärjel tekkis tal ajukahjustus. Ta läks hiljem isaga Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonda, kus langes koomasse. Ohver suri esmaspäeva hommikul Põhja-Eesti regionaalhaiglas, kirjutab Pärnu Postimees.

Kõplase sõnutsi pidas politsei nii kahtlustatava kui peksmist pealt vaadanud noored kinni mõni tund pärast peksmist. Kahtlusalune on eeluurimise ajaks vahi alla võetud. Miks konflikt tekkis, pole teada.

Politsei on kahtlustatavaga pidevalt kokku puutunud 2017. aastast, kokku on ta toime pannud üle 15 õigusrikkumise. "Alkohol, suitsetamine, vägivallakuriteod, vargused," loetles Kõplas tema ja mitme samas kambas liikuva noore "harrastusi". Seevastu kannatanu polnud politseile teada. "Tal pole politsei ega prokuratuuriga iialgi kokkupuuteid olnud. Seevastu peksja ja teised pundis olnud inimesed on kümneid kordi politseist läbi käinud," ütles Kõplas.

Aasta varem, mullu juulis, istusid kaks 14-aastast poisinääpsu Pärnu Kuninga tänava kohtumaja süüpingis ja vastasid vaguralt kohtuniku küsimustele. "Loodan, et me enam ei kohtu," lausus kohtunik kokkuleppemenetluses peetud istungi lõpus poistele. Üks neist aga võttis nüüd 13-aastaselt lapselt elu.

Mullusel pooletunnisel istungil end kenasti üleval pidanud poisid olid olnud pahategijatena järjepidevad: küll olid nad kedagi peksnud, küll röövinud ja varastanud. Kohtus olid poisid esimest korda, ent varem olid nad liiga noored, et oma tegudest kohtunikule aru anda. Tookord kasutas kohus nüüd eakaaslase surma põhjustamises kahtlustatava suhtes rangeimat mõjutusvahendit, mida alaealise puhul rakendada annab, saates ta pikimaks võimalikuks ajaks ehk aastaks kinnisesse lasteasutusse. Just nii kaua viibis seal praegune kahtlustatavgi.