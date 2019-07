Juulikuu esimesel poolel on ülekaalus läänevool: sageli sajab vihma ja õhutemperatuur püsib juuli keskmise lähedal või jääb sellest madalamale.

Kuu teisel poolel läänevool tasapisi nõrgeneb ja juuli lõpus suureneb kõrgrõhkkonna mõju. Ilm muutub kuivemaks ja ka soojemaks. Kuu lõpus võib saabuda lühiajaline kuumalaine.

Kuu keskmine õhutemperatuur tuleb juuli esimesel poolel tavapärasest veidi madalam, teisel poolel veidi kõrgem. Kuu norm on 16,9..18,0°C. Sademeid on normi piires (norm 47..87 mm) või enam, kusjuures vihmasem on juulikuu esimene pool.