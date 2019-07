Ilmaorganisatsioon: tänavune suvi on erakordselt soe suuremas osas maailmast

USA idarannikul ja Kesk-Läänes on saanud kuumalaine tõttu surma kuus inimest. Kuuma ja niiske ilma lõppu ei paista, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Idaranniku ameeriklased üritavad ennast kuuma eest kaitsta. Paljud leiavad pessimistlikult, et nii väikeseks kuumaohvrite arv kindlasti ei jää.

"Ma arvan, et kuumalaine nõuab lõivu igaühelt, sest see palavus koos niiskusega on tõesti väga kurnav. Sa ei saa kaua õues olla ilma äärmist väsimust tundmata. See imeb tühjaks," rääkis Washingtoni elanik Audrey Stewart.

Ka Lõuna- ja Kesk-Euroopat on tuleval nädalal ootamas järjekordne kuumalaine. Palav on ka Hiinas. Just riigi põhjaosas, sealhulgas pealinna Pekingi kandis on temperatuur tõusnud 35 soojakraadini ja kõrgemalegi.

Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni teatel on tänavune suvi erakordselt kuum suuremas osas maailmas. Organisatsiooni teatel oli juuni erakordselt kuum Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas, kusjuures Kesk- ja Lõuna-Euroopas oli päeva keskmine temperatuur sageli tavalisest juunitemperatuurist koguni kümme kraadi kõrgem. Põhjuseks peetakse üleilmset kliimamuutust.

"Nii maa- kui ka merepinnatemperatuurid olid ajaloo kõrgeimad. Üheksa kümnest kõige soojemast juunist on olnud pärast 2010. aastat. Sellise intensiivsusega kuumalainet, kui me räägime juunisündmustest Euroopas, tuleb tänapäeval ette kümme korda sagedamini kui sajandi eest, kliimamuutuse tõttu," selgitas meteoroloogiaorganisatsiooni pressiesindaja Clare Nullis.

Meteoroloogiaorganisatsioon hoiatab, et kuum suvi pole selleks korraks veel sugugi läbi ning tulemata ei jää ka kuumalainete ebameeldivad kaasnähtused - põuad ja maastikupõlengud.