Neinar Seli valdusfirma kasum vähenes 5,4 miljonile eurole

Ärimees Neinar Selile kuuluva AS-i Rondam Grupp käive kasvas mullu aastaga 4 protsenti 39,7 miljoni euroni, kuid puhaskasum vähenes 6,1 protsenti 5,4 miljonile eurole.

Suurem osa kontserni käibest tuli plastpakendeid ja pakkematerjale tootvast Estiko-Plastarist, mis teenis 30,3 miljoni euro suuruse käibe juures ligi 1,8 miljonit eurot puhaskasumit. Ettevõtte eksport kasvas viie aasta kõrgeimale, 69 protsendi tasemele kogukäibest, suurimateks eksportturgudeks olid Läti, Soome ja Rootsi, selgub majandusaasta aruandest.

AS Tasku Keskus teenis 4,9 miljoni eurose müügitulu juures ligi 1,7 miljonit eurot puhaskasumit. Dorpati hotelli omanikettevõtja Station Hotel teenis miljonilise käibe juures 474 000 eurot puhaskasumit.

Rondam Grupi konsolideerimisgruppi ei kuulu AS Rondam, mis ostis möödunud aastal Toomas Lumanilt Liivalaia Arenduse AS-i ning sellele kuuluva Luminori peahoone Tallinnas aadressil Liivalaia 45.

Estiko Energia OÜ ehitas mullu 11 päikeseelektrijaama väljundvõimsusega 2,2 megavatti. Päikeseelektrijaamu ahitati kahte tüüpi: maapealse asetusega ning hoonete katusel paiknevaid, millest viimased rajati Tasku keskuse ja Tehase-Teguri kvartali tootmishoonete katusele.

Mullu osales Estiko Energia maa-ameti poolt korraldatud riigimaa hoonestusõiguse enampakkumisel, mis hõlmas Raadi endisel militaarterritooriumil paikneva viie kinnistu hoonestusõiguse andmist eesmärgiga rajada 50-60 megavatise võimsusega päikeseelektrijaam.

Raadi päikeseelektrijaama projekteerimine ja selle valmisehitamine on juhatuse hinnangul tänavuse aasta suurim väljakutse, kuna vastavalt lepingule tuleb see rajada ühe aasta jooksul peale lepingu sõlmimist. Investeeringu suuruseks on Estiko varem teatanud hinnanguliselt 40-50 miljonit eurot.

Rondam Grupis töötas mullu taandatuna täistööajale keskmiselt 168 inimest, mida on aasta varasemaga võrreldes üheksa võrra enam. Palgakulu oli kokku 3,8 miljonit eurot, mis teeb keskmiseks kuiseks netotöötasuks töötaja kohta 1890 eurot.

Koos eelmiste perioodidega oli Rondam Grupil bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit kogunenud 48,4 miljonit eurot.