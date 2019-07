Inimesed käisid tulistamisest paraneva taksojuhi nimel verd loovutamas

Paraneva kolleegi soovil kutsus taksofirma Takso 24 inimesi üles loovutama verd, et taastada verekeskuse verevarud ja aidata nii teisi õnnetustesse sattunuid.

Taksofirma üleskutsele reageerisid nii Sergei kolleegid kui ka teised doonorid, kes loovutasid täna verd Ädala tänava verekeskuses.



"Ma tulin verd andma seoses sellega mis juhtus paar päeva tagasi olen enne ka annetanud aga kuulsin et on hea põhjus tulla taaskord annetama;" ütles doonor Hendri Paljasmaa.

Verekeskuse juhataja Riin Kullaste ütles, et selline kurb juhtum teadvustab inimestele, et verekeskuses käimine on vajalik. "Suvi on tihtipeale meil raske aeg, inimesed on linnast ära ja siis ei tule meelde ka verekeskusesse tulla ja ka meie väljasõidubrigaad on puhkusel, töötame kahe statsionaarse kohaga ja sinna me ootame doonoreid väga."