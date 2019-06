Põhja prefekt Kristian Jaani ütles reede öösel Telliskivi tänaval toimunud tulistamist kommenteerides "Aktuaalsele kaamerale", et politseil ei ole veel võimalikke motiive teada, kuid kõik viitab sellele, et kahtlusalune valis oma sihtmärgiks just taksojuhid.

Kas te olete õhtuks võimaliku motiivi kohta enamat teada saanud?

Ei ole kahjuks. Tõesti, see on suur väljakutse nii politseile kui ka prokuratuurile, et see lõplik motiiv välja selgitada. Aga see asi on praegu väga keeruline, sest inimene on surnud.

Meil on üldse täna kaks inimest surma saanud, üks taksojuht võitleb oma elu eest haiglas, nii et kõigepealt hoiaks pöialt, et see üks taksojuht, kes haiglas on, tuleks sellest välja. Kaks inimest on surma saanud - kindlasti südamlik kaastunne kõikidele.

Kas tema kodu läbiotsimine andis mingit lisainfot tema tausta, mõtete, plaanide kohta?

Ei andnud otseselt. See elukoht, mis meil teada oli, seal ta ei viibinud ja ega me sealt rohkem mingisugust informatsiooni teada ei saanud. Informatsioon, mis viis meid selle isikuni, tuli ikkagi tänu Eesti elanikele, tänu online-meediale, tänu ajakirjanikele. Väga palju vihjeid saime pärast seda, kui me küsisime seda ja see oli informatsioon, mis viis meid selle inimeseni.

Oskate te selgitada sündmust, kus tulistaja jalutab 30 meetrit järgmise ohvrini. Seal autos oli üks tunnistaja, kes jäi ellu. Miks ei põgenetud? Miks oodati, sest paugud olid ju kuulda? Kuidagi kummaline on see.

On kummaline ja, tõesti, väga karm sündmus. Neid kõnesid me saime öösel sealt Telliskivi tänavalt tükki viis. Kõik need kõned sisaldasid informatsiooni, et tulistatakse, inimesed on viga saanud. Patrull reageeris koos kiirabiga, olime kohal viie minutiga, hakkasime kohe tunnistajaid küsitlema, selgitama, kus on võimalikud kaamerapildid. Saime teada enam-vähem liikumissuunad. Kahjuks ei õnnestunud kuumadel jälgedel tabada.

Aga, tõepoolest, sündmus oli karm ja täna viitab ikkagi kõik sellele, et ta valis oma sihtmärgiks taksojuhid.

Aga miks, seda me ei tea? Ta on olnud küll taksoteenuse osutamisega ise seotud, ta on olnud ka tunnistaja n-ö taksomaffia protsessis, aga see on ka kõik?

Jah, me ei näe täna ka ühtegi eelnevat konflikti näiteks nende konkreetsete taksojuhtidega seal Telliskivi tänaval. Me näeme täna seda, et inimene tuleb ja külmavereliselt laseb maha, tulistab taksojuhte.

Aga seal oli ka teisi inimesi - seal oli kliente, teisi kõrvalseisjaid?

Seal olid ühes taksos kliendid, autod sõitsid mööda ja seal oli inimesi veel. Nii et tuleb ainult tänulik olla, et see asi läks nii. Aga jätkuvalt, siiski väga karm sündmus ja inimesed on surma saanud.

Kas politsei hinnangul tuleks relvalubade saamine ja hilisem kontroll üle vaadata?

Mina arvan, et Eestis relvalubade saamine on piisavalt konservatiivne. Väga palju kontrollitakse, vesteldakse nende inimestega, taustakontrolli tehakse. Ma ei arva küll, et Eestis oleks kuidagi relvaseadus väga liberaalne. Ei ole.