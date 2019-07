Lisaks sellele, et uus seadus pakub alternatiivi ka Islandi omapärasele perekonnanimede panemise tavale, siis uue korra kohaselt ei jaotada edaspidi ka eesnimesid meeste ja naiste nimedeks, vahendasid Yle ja Iceland Review.

Islandil pole sisuliselt olnud kasutusel perekonnanimesid, vaid islandlase nimi on koosnenud eesnimest ja isanimest, millele lisatakse vastavalt sõna "tütar" ehk "dottir" või "poeg" ehk "son". Näiteks Islandi presidendi Gudni Johannessoni nimi tähendab Gudni Johannese poeg, peaminister Katrin Jakobsdottir on aga Katrin Jakobi tütar.

Uue seadusega on aga võimalik lisada isanimele sõna "bur", mis tähendab lihtsalt last. Seda võimalust saavad siiski kasutada vaid need inimesed, kes on märkinud ise oma sooks ametlikes registrites mitte naise või mehe, vaid x-i, mida uus seadus samuti võimaldab.