Eksamitegijatel on pärast tulemuse teada saamist võimalik esitada vaie, mis tähendab seda, et nende eksamitöö vaadatakse uuesti üle. SA Innove testide keskuse juht Regina Multram rääkis "Vikerhommikus", et küsimuse tekke korral tasub seda võimalust kasutada.

See, kas punkte tõstetakse, langetatakse või jäetakse samaks, jaguneb igal aastal stabiilselt. Punktide muutmine ei tähenda Multrami kinnitusel seda, et hindaja oleks oma tööd halvasti teinud.

"Lõpuni ei ole objektiivne ükski hindamine. Kui me just ei pane lauale valikvastustega testi, mis kindlasti meie haridussüsteemi ei sobi," ütles Multram.

Üheks põhjuseks, miks proovieksami ja päriseksami tulemused erineda võivad, tõi Multram olukordade erinevuse. Proovieksam on tema sõnul kui igapäevane testimine koolis, samas kui riigieksami sooritamine on koolilõpetaja jaoks uus olukord, millega kohaneda tuleb.

Lisaks ütles Multram, et erinevus tuleb välja ka eksamite koostamises. "Üks [proovieksam] on ikkagi koolis kokku pandud, võib olla meie varasemaid eksameid kasutatud, materjalidega tehtud, oma õpetaja poolt hinnatud. Riigieksam on ikkagi kõrge panusega test, mis on riiklikult korraldatud ja riiklikult ka hinnatud," rääkis ta.

Multrami sõnul võtab eesti keele riigieksami kontrollimine aega umbes seitse nädalat, sest tegemist on esimese eksamiga ja 60 hindajat kontrollivad umbes 6000 tööd isikliku töö kõrvalt enda kodudes. Seevastu matemaatika eksami puhul kutsutakse hindajad Tallinnasse kokku. Eesti keele hindamisprotsessi aeglustab ka see, et iga töö loetakse üle mitme hindaja poolt.

Ka riigieksami koostamine on Multrami sõnul pikk protsess, mis võtab aega umbes poolteist aastat. Ta lisas, et on oluline, et eksam oleks võrreldav eelmiste aastatega, sest ülikooli sisse astudes riigieksami tulemusi tihtipeale vaadatakse. Eksami sisupool saab valmis umbes pool aastat enne eksami sooritamise kuupäeva. Sellele järgneb küljendamine ja keeleline toimetamine, matemaatika eksami puhul ka tõlkimine.

Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Päevaleht, et Miina Härma gümnaasiumi abituriendid said eesti keele riigieksamil proovieksamiga võrreldes lausa kuni 20 punkti vähem. Neljapäevaks on Multrami sõnul Miina Härma gümnaasiumi direktori ja õpetajaga kokkulepitud kohtumine, et eksamitulemusi arutada.

Riigieksami ja ühtse põhikooli lõpueksami tulemuste peale võib esitada vaide haridus- ja teadusministeeriumile. Vaie tuleb esitada viie tööpäeva jooksul riigieksamitunnistuse või kooli lõputunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates. Esitatud vaiete läbivaatamiseks moodustab haridus- ja teadusminister apellatsioonikomisjoni. Apellatsioonikomisjon teeb vaidlustatud tulemusega eksamitöö kohta kümne päeva jooksul alates vaide esitamisest.