Varustusprogrammi meeskond on välja töötanud uue kuulivesti prototüübi ning esitab kaitseinvesteeringute keskusele peatselt tehnilise kirjelduse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Scoutspataljon on testinud uut kuulivesti nii Eestis õppustel kui ka missioonil Aafrika kuumuses.

Tegemist on kokkupandavate soomusrakmetega. Need koosnevad kolmest osast, mis on teisaldatavad ning millesse saab paigaldada jäiku ja pehmeid kaitsedetaile ning kinnitada sõduri varustust.

"Näiteks uus vest - pean väga oluliseks, et tal ei ole väga palju kihte peal. Sõduril on mugav liikuda sellega," ütles kaitseväe varustusprogrammi meeskonna liige staabiveebel Meelis Piirsalu.

Rakmetesse paigaldatavatel kaitseplaatidel on garantiiaeg, sest "parim enne möödas" materjal hakkab kaotama kaitseomadusi. Tavaliselt annavad tootjad garantii kolmest kuni kümne aastani. Spetsialistid soovitavad, et soomusrakmete garantii võiks olla vähemalt viis aastat.

"Tehniline kirjeldus on hetkel lõpujärgus. Aga kindlasti see garantii peaks olema viis pluss aastat, et tagada, et sõdur oleks lahinguväljal maksimaalse kaitstusega," ütles varustusprogrammi meeskonna esimees kolonelleitnant Indrek Lilleorg.

Soomusrakmeid testivad vastava litsentsiga laborid. Standardeid tähistatakse keerulise indeksiga. Eesti on valinud levinud ja range standardi, mis algab tähekombinatsiooniga NIJ ning lõpeb numbritega 06.

"Standard näeb ette, mitu lasku tehakse ja mis distantsidelt ja kõik sellised asjad," selgitas Lilleorg.

Leping tarnijaga on plaanis sõlmida 2021. aastal ja hanke eeldatav maht neljaks aastaks on 21 miljonit eurot.