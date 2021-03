Kaitseministeeriumi uueks kantsleriks saab Kusti Salm

Laaneti sõnul on Salmil kaitsevaldkonnas põhjalik kogemus nii kaitsehangete, võimearenduse kui ka rahvusvahelise koostöö valdkonnas, vahendas ministeeriumi pressiteenistus.

Minister rõhutas, et kaitsevaldkonnas on viimastel aastatel palju saavutatud, aga tänane julgeolekuolukord nõuab valdkonna jätkuvat sihikindlat ning tulemuslikku edasiarendamist. Muuhulgas peame senisest enam rõhku panema siseriikliku ning regionaalse koostöö arendamisele.

"Kusti Salm on näidanud ennast võimeka juhina, kelle eestvedamisel on kaitsehangete ja taristu valdkond viidud uuele tasemele. Samuti on tema vedada olnud mitmed keerukad läbirääkimised ning riigisisesed ja rahvusvahelised projektid," tõi Laanet välja.

Minister esitab ettepaneku salmi nimetaiseks valitsusele, oma arvamuse kantslerikandidaadi kohta esitab ka avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.



Enne RKIK-i direktoriks asumist töötas Salm kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhatajana, kus ta vastutas kaitsehangete, kaitsetööstuse ning kaitsealase teadus- ja arendustegevuse poliitika kujundamise eest. 2017. aastal juhtis Salm Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal Euroopa Kaitsefondi loomise läbirääkimisi, millega pandi alus tänaseks ligi 10 miljardi suurusele Euroopa Liidu kaitseinnovatsiooni fondile.

Kaitseministeeriumisse asus Salm tööle 2007. aastal NATO ja Euroopa Liidu osakonna nõunikuna. 2009. aastal töötas ta Euroopa Kaitseagentuuris ning 2011 – 2015 Eesti NATO esinduses relvastuskoostöö nõunikuna.

Salm on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteaduste erialal, täiendanud ennast ärijuhtimise valdkonnas Hollandis ning relvastuskoostöö kursustel Prantsusmaal.

Salm on läbinud ajateenistuse Tapal suurtükiväegrupis miinipildurina. Talle on omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk ja kaitseministeeriumi kolmanda klassi teeneterist.

Kaitseministeeriumi kantsler koordineerib riigikaitse strateegiliste eesmärkide saavutamist, vastutades valitsemisala poliitika-, ressursi– ning kaitseplaneerimise ning organisatsiooni arendamise eest. Samuti koordineerib ta ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust.

Praegune kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk suundub Eesti suursaadikuks Ameerika Ühendriikidesse.

Salm asub Kaitseministeeriumi kantslerina ametisse 17. maist.