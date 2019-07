Kahe projektiga ehitatakse uued liginullenergiahooned: üks Sillamäele ning üks Pärnusse, kummagi toetussumma on 9,15 miljonit eurot, ütles riigi tugiteenuste keskuse (RTK) toetuste rakendamise osakonna juhataja Urmo Merila.

RTK peaspetsialist Natalja Tšikova ütles ERR-ile, et Sillamäel valmib uus hoone 2020 septembris ning seal hakkavad tegutsema politsei- ja piirivalveamet ning päästeamet.

Pärnus valmib uus hoone 2021. a keskpaigas ning sealgi saavad ruumid politsei- ja piirivalveamet ning päästeamet. Lisaks hakkavad seal tegutsema siseministeeriumi haldusalas olevad asutused, nagu kaitsepolitseiamet, häirekeskus ning siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus. Oma ruumid saab uues hoones ka sotsiaalkindlustusamet.

Kokku laekus tähtajaks 12 taotlust, millest kõik osutusid nõuetele vastavaks. Lisaks kahele uuele hoonele rekonstrueeritakse kümme keskvalitsuse kasutuses olevad hoonet energiatõhusamaks. Need hooned asuvad Keilas, Valgas, Pärnus, Jõgeval, Tartus, Tallinnas, Saku alevikus ja Rapla vallas.

RKAS-i kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger ütles ERR-ile, et Tallinnas rekonstrueeritakse Nõmme ja Lilleküla päästekomando hoone ning Tartus Riia 14 asuv endine maavalitsuse maja, kuhu saab ruumid sotsiaalkindlustusamet.

Sakus muudetakse energiatõhusamaks maaeluministeeriumile kuuluvad hooned aadressil Teaduse 2. Keilas tehakse korda sealne päästeameti maja.

Valgas rekonstrueerib RKAS politseihoone, Jõgeval sealse riigimaja ning Raplas päästeameti hoone.

Enamiku objektidest on RKAS planeerinud valmis saada 2020. aasta lõpuks.

"See toetusmeede annab meile hea võimaluse suurendada riigi kasutuses olevate hoonete energiatõhusust ning ühtlasi luua paremad sisekliima tingimused nende hoonete kasutajatele. Lisaks olemasolevate hoonete parendamisele võimaldab see ka mitme uue hoone valmimist. Projektide tegevuste tulemusena väheneb keskvalitsuse asutuste keskkonnamõju ning paraneb töökeskkond," ütles Mäger.

Toetust sai 24. maini taotleda nii olemasoleva keskvalitsuse hoone energiatõhususe tõstmiseks, et see vastaks energiatõhususe miinimumnõuetele kui ka liginullenergiahoone ehitamiseks. Toetuse maksimaalne suurus ühe keskvalitsuse kasutuses oleva rekonstrueeritava/ehitatava ruutmeetri kohta on 700 eurot.

RKAS saab ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks 20 346 000 eurot meetmest "Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine". Vastav otsus allkirjastati juuli algul.

Meedet rahastatakse riigieelarvesse laekuvatest kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute müügituludest.

Meedet rakendab rahandusministeerium, toetuse taotlusi menetleb, toetatavatele projektidele teeb väljamakseid ja projektide üle teostab järelevalvet riigi tugiteenuste keskus.