Prokuratuuri taotlusel võeti mees esialgu üheks kuuks vahi alla, kuid nüüd on vahi all olemise aega veel kahe kuu võrra pikendatud. Kuigi eelnevad karistused mehel puuduvad ja paar tundi pärast koolis juhtunut läks ta vabatahtlikult politseisse, selgus ringkonnaprokurör Jürgen Hüva sõnul uurimise käigus, et mehel võib lisaks koolis ähvardamisele olla hingel muidki patte.

"Kontrollimist vajavad kahtlustused, üks puudutab väljapressimist ja teine võõra isiku ID-kaardi PIN-koodide kasutamist. Seetõttu vajame me lisaaega ja endiselt on põhjendatud isiku vahi all hoidmine, kuna ta võib jätkata kuritegude toimepanekut. Eesmärk on järgmise kahe kuuga menetlus lõpuni viia ja jõuda asjaga kohtusse," ütles ringkonnaprokurör Jürgen Hüva.

Meest võib oodata kuni viis aastat vangistust.