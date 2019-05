Esmaspäeva hommikul sai politsei teate, et 38-aastane mees ähvardas Sillamäe Vanalinna koolis lapsi ning kasutas ühe suhtes vägivalda. Politseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni ning kohus võttis teisipäeval mehe vahi alla.

Kohus rahuldas teisipäeval prokuratuuri taotluse osaliselt ning võttis mehe üheks kuuks vahi alla.

Esialgsetel andmetel sisenes mees enne tundide algust kooli, kus ta kasutas füüsilist vägivalda 5. klassi õpilase suhtes. Seejärel tekkis tal koridoris sõnavahetus 9. klassi õpilasega, misjärel ta poissi tõukas ning relvataolise esemega ähvardas ja siis koolist teadmata suunas lahkus.

Narva politseijaoskonna noorsoopolitseinik Andrei Jarovoi sõnas, et mees tuli hiljem ise Sillamäe konstaablijaoskonda, kus ta kuriteos kahtlustatavana kinni peeti. Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetluse. "Lisaks kohtueelse menetluse läbiviimisele pakume omalt poolt koostöös kooliga igakülgset abi ja tuge lastele, kes selle vahejuhtumiga on otseselt seotud või sattusid seda pealt nägema."

Ajaleht Põhjarannik kirjutas, et oma teguviisiga püüdis mees koolikiusamise ohvriks langenud 5. klassi tüdrukut aidata.

Põhjarannik võttis ühendust ühe kiusatavaga samas klassis õppiva ja juhtunu tunnistajaks olnud tüdruku emaga, kes anonüümseks jääda soovinuna rääkis, et konflikt oli selles klassis hõõgunud juba ammu. "Ta (kiusatav – toim.) on selles klassis põlu all, tema kallal kasutatakse nii vaimset kui ka füüsilist vägivalda."

Naise sõnul tulnud agressiivselt meelestatud meesterahvas − kohe kindlasti polnud see tolle tüdruku isa − klassi enne esimese tunni algust, saates tüdrukut ja möödudes nõnda turvamehest.

"Tolle tüdruku ema püüdis koolis sellele probleemile lahendust leida, ent nähtavasti ei olnud koolist nii palju abi, nagu oleks võinud ja pidanud. Ning küllap otsustasid nad seetõttu konflikti niimoodi lahendada," edastas naine oma tütre sõnu.

Prokurör Ragnar Plistkin lisas, et vägivald ja relvadega ähvardamine ei ole lahendus ühelegi probleemile, seda enam ei sobi vägivald koolimajja. "Suhtume Sillamäe Vanalinna kooli juhtumisse väga tõsiselt. Täiskasvanu ülesanne on õpetada lastele probleemide lahendamist ilma vägivallata, seega ei saa laste kallal jõu tarvitamine kunagi olla õige lahendus. Mees peeti eile kinni ning prokuratuur taotleb täna kohtult tema vahistamist," ütles Plistkin varem teisipäeval.

Meest ei ole varem kriminaalkorras karistatud.

Andrei Jarovoi sõnul teeb politsei koolidega pidevat koostööd, et koolikiusamist ära hoida. "Koolil on väga suur roll koolikiusamise ennetamisel ja märkamisel. Muuhulgas on koolidel hea võimalus liituda SA Kiusamisvaba Kooli projektiga, mis pakub koolidele ja õpilastele loenguid ja tõstab teadlikkust koolikiusamise ja selle kahjulike tagajärgede osas," lisas noorsoopolitseinik.