Politsei koolikiusamisest: oluline on, et laps ei jääks murega üksi

Haridusasutustes on vägivalla ennetamise programme igasuguseid ja nendega alustatakse juba lasteaias. Politsei tõdes, et kahjuks on koolikiusamise juhtumid ennetustöödest hoolimata pigem sagenenud, peapõhjuseks see, et täiskasvanud leiavad laste jaoks aina vähem aega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oluline on, et laps ei jääks oma murega üksi ega kardaks oma probleemidest rääkida.

"Kõige esimene asi, kui sa oled laps ja sa tunned, et sul on mure, siis leia endale keegi usaldusväärne inimene, kelle poole pöörduda ja räägi talle oma murest. Ja ma usun, et koos leiate lahenduse," ütles Ida prefektuuri ennetustöö koordinaator Kristi Hindreus.

"Kui sul sellist inimest ei ole, siis on selline number nagu 116 111 või siis lasteabi.ee, pöördu sinna, helista sinna ja kindlasti leiad selle inimese, kes sind kuulab ja aitab sind edasi toimetada," lisas ta.

Selliseid Sillamäe kooli sarnaseid juhtumeid, kus täiskasvanu tuleb kooli ja hakkab relvataolise esemega ähvardades korda looma, pole Ida-Virumaal varem juhtunud.

Siiski on politseinikud koolides sagedased külalised, sest koolid pöörduvad tihti koolikiusamise lahendamiseks politsei poole.

Noorsoopolitseinike soov on see, et haridusasutused suudaks ilma mundrikandjate abita koolis õhkkonna korras hoida.

"Jah, me võime täheldada, et tihtipeale me tuleksime kooli oma vormi näitama, aga hirmutamine ei ole lahendus ehk me loodame ikka selle peale, et koostöös õpetaja ja lapsevanemaga saab see olukord muutuma ning õpetaja saab tunda klassis ennast hästi ja see tagab ka olukorra, et kõik lapsed on seal rahulolevad," lausus Hindreus.

Sillamäe Vanalinna koolis koolikiusamist lahendama läinud 38-aastane mees on võetud kuuks ajaks vahi alla.