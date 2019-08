Liikluseksperdid on eriarvamusel, kus elektritõukerattaga sõita tohib

Helsingi politsei tegi kolmapäeval 40 eurot trahvi inimestele, kes sõitsid elektritõukeratastega kesklinnas kõnniteel. Eestis vastav regulatsioon aga puudub ja politsei sõnul tulekski elektritõukerattaga just kõnniteel sõita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Elektriline tõukeratas on politsei käsitluse järgi täna jalakäija abivahend, kuid paraku liiklusseadus seda käsitlust ei toeta. Kõik sõidukid, mis liiguvad ikkagi mootori jõul, on tegelikult sõidukid, mis ei ole mitte jalakäija abivahendid, vaid neid tuleb käsitleda siis kas pisimopeedi või mopeedina," selgitas liiklusjurist Indrek Sirk.

"Nendel elektritõukeratastel on võib-olla, jah, mõningad pisimopeedidele sarnased tunnused. Samas, kui nüüd käsitleda teda pisimopeedina, see tähendaks seda, et näiteks siin, sellel teel ei tohikski enam selle elektritõukerattaga sõita. Me peaksime ta sinna sõiduteele ajama," kommenteeris PPA patrullitalitluse juht Varno Rein.

Just ohutuse pärast ei ole elektritõukeratast mõistlik pisimopeedina käsitleda. Autode ja elektritõukerataste kiirus ja mass on erinevad ning nende samal teel sõitmine oleks ohtlik.

Pisimopeedid on lubatud ka jalgrattateedel, kuid paraku pole jalgrattateedevõrgustik Eestis veel täielikult välja arenenud.

"Meie taristu on suures plaanis kohandatud autoga liiklejale ja ka jalgratturite jaoks on täna meil hulk probleeme taristu peal. Elektrilised tõukerattad on pigem jalgratta sarnased liikumisvahendid," ütles maanteeameti strateegilise planeerimise osakonna juhataja Erik Ernits.

Väljatöötamisel on aga uus regulatsioon, mis elektritõukeratta definitsiooni ja sellega kaasnevad reeglid täpsemalt sõnastaks.

"Me oleme analüüsinud seda, kus ja kuidas võiksid ja peaksid tõukerattad liiklema, et see oleks kõigile selgemini meie reeglites välja toodud, aga tänaseks ei ole veel valmis sõnastust," ütles Ernits.

Millal uus regulatsioon valmis saab, ei osata veel öelda. Seni võib elektritõukerattaga politsei sõnul sõita nii kõnniteel, jalgrattateel kui ka asulavälisel teel sõidutee ääres. Seejuures tuleb tähele panna, et ei ohustataks teisi liiklejaid.