USA president teatas, et ei suhtle enam teda solvanud Briti suursaadikuga

"Ma ei tunne suursaadikut, kuid meile ta ei meeldi ja Ühendriikides temast hästi ei mõelda. Me ei kavatse enam temaga asju ajada," kirjutas president sotsiaalmeedias.

Briti valitsus üritas esmaspäeval leevendada suursaadiku memode tekitatud kahju suhetele Washingtoniga ning teatas, et otsib inimest, kes dokumendi avalikkusesse lekitas.

Suursaadik Kim Darrochi sulest pärinenud salastatud memod nägid päevavalgust ajalehes Mail on Sunday ning nende sisu tekitas Londoni võimukoridorides suure keeristormi.

Ühes memos nimetati USA presidendi Donald Trumpi valitsust "ainulaadselt düsfunktsionaalseks", teises aga nimetati USA juhti "saamatuks" ja "ebakindlaks".

Suurbritannia peaministri Theresa May valitsus kinnitas esmaspäeva õhtul veelkord täielikku toetust oma USA suursaadikule Kim Darrochile. "Kim Darrochil on endiselt peaministri täielik toetus," ütles valitsuse eestkõneleja.

Trumpi käest sai seoses suursaadiku skandaaliga oma osa ka ametist lahkuv peaminister Theresa May.

Trumpi sõnul on tal heameel, et May ametiaega saab peagi läbi, sest tema töö Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise korraldamisel jättis tugevasti soovida.

"Olen suhtunud äärmiselt kriitiliselt viisi, kuidas Suurbritannia ja Theresa May on Brexitit korraldanud. Millise segaduse tema ja tema esindajad on loonud. Ma rääkisin talle, kuidas asju peaks ajama, aga ta otsustas minna eri suunas," seletas Trump.

"Hea uudis võrratule Suurbritanniale on see, et neil on peagi uus peaminister. Kuigi nautisin suuresti eelmise kuu vägevat visiiti, siis kõige rohkem avaldas mulle muljet kuninganna," jätkas Trump.