Darroch kirjutas eelmisel aastal, et Trumpi valitsus hakkas tegelema "diplomaatilise vandalismiga" ilmselt ideoloogilistel ja isiklikel põhjustel. Darrochi sõnul oli Iraani tuumalepe Obama saavutus ja ta oli sellega isiklikult lähedalt seotud.

Darrochi vaated tulid ilmsiks brittide ajalehele Daily Mail lekitatud dokumentidest.

Briti politsei hoiatas laupäeval meediat riigis, et kui nad lekitatud dokumente avaldavad, siis võib neid oodata kriminaaluurimine. Londoni politsei juba uurib riigi USA-suursaadiku Darrochi kirjutatud memode lekkimist kui salastatuse seaduse võimalikku rikkumist.

Uurimisest teatanud politsei terroritõrjeüksuse juht Neil Basu hoiatas lekitatud dokumentide edasise avaldamise eest. Ta rõhutas, et sellest võib tulla kriminaalasi.

Lisaks oli tal ka sõnum lekitajatele: "Andke ennast esimesel võimalusel üles, selgitage oma käitumist ja seiske silmitsi tagajärgedega."

Darroch kritiseeris avalikuks tulnud memodes karmilt nii USA presidenti Trumpi kui ka tema valitsust. Trump keeldus lekke järel Darrochiga koostööd tegemast, mispeale teatas Darroch, et ta ei saa tekkinud olukorras oma töökohustusi täita.

Briti ametnikud arvavad, et leke polnud häkkerite kätetöö, vaid lekitaja oli keegi siseinfo valdajatest.

Salastatuse seadus, mille alusel Londoni politsei leket uurib, keelab avalikel teenistujatel jagada "kahjustavat" salastatud materjali. See on suunatud riigiametnikele ja teistele riigiaparaadis, kel on ligipääs tundlikule infole. See ei ole suunatud ajakirjanikele.

Memod avaldanud väljaande The Mail on Sunday jaoks pole nende avaldamine ametlikke süüdistusi kaasa toonud.