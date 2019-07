Briti suursaadik USA-s peab president Donald Trumpi administratsiooni saamatuks ja sisetülidest kammitsetuks ning ei usu, et asi võiks paraneda, selgub avalikkuse ette lekkinud diplomaatilisest korrespondentsist.

Ajalehes Mail on Sunday avaldatud memod sisaldavad suursaadik Kim Darrochi ülimalt kriitilist hinnangut Trumpi valitsusele ja annavad võimaluse heita pilk kõrge diplomaadi suhtumisse tema valitsuse lähimasse liitlasse.

"Me õigupoolest ei usu, et see adminisratsioon muutuks oluliselt normaalsemaks; vähem düsfunktsionaalseks; vähem ettearvamatuks; vähem lõhenenuks; vähem diplomaatiliselt kohmakaks ja saamatuks," kirjutab Darroch ühes lekkinud dokumentidest, mis hõlmavad ajavahemikku 2017. aastast praeguseni.

Briti välisministeerium ei vaidlusta dokumentide ehtsust, kuid peab lekitamist riukaks. Ministeeriumi sõnul ootab avalikkus diplomaatidelt ausat hinnnagut oma teenistuskoha poliitikale.

Memodes iseloomustatakse Trumpi poliitikat "seosetu ja kaootilisena".

Darrochi sõnul on kaheldav, kas Valge Maja hakkab üldse kunagi kompetentne tunduma ja tema arvates saab presidendiga suhelda ainult lihtsalt ja nürilt.

Darrochi seisukohad viivad mõtte Trumpi sõnadele pärast 2016. aasta valimisvõitu, et Brexiti eestvõitlejast Nigel Farage'ist saaks suurepärane Briti suursaadik Ühendriikides.