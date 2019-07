Darroch märkis, et diplomaatiliste memode lekkimine avalikkuse ette on teinud tema edaspidise töötamise suursaadikuna võimatuks, vahendasid BBC ja Reuters.

Kim Darrochi memod, kus ta annab Briti valitsusele ülevaadet olukorrast USA-s, lekitas keegi Briti ajalehele Daily Mail ning möödunud pühapäeval need ka avaldati. Memodes annab suursaadik Trumpi administratsioonile ja presidendile endale pessimistliku ja kriitilise hinnangu. Darrochi sõnad tõid president Trumpilt kaasa raevuka reaktsiooni Twitteris, sealhulgas ka peaminister Theresa May vastu, ning sisuliselt andis Valge Maja mõista, et suursaadik Darrochiga pole neil plaanis enam asju ajada.

Peaminister Theresa May ja praegune välisminister Jeremy Hunt avaldasid suursaadikule varem toetust, kuid täpsustasid, et nemad diplomaadi hinnangut Trumpi administratsioonile ei jaga. Darrochi küsimus kerkis esile ka teisipäeva õhtul, kui televäitluses olid vastamisi Konservatiivse Partei järgmiseks juhiks pürgivad välisminister Hunt ja endine välisminister Boris Johnson. Kui Hunt nimetas Trumpi sõnu suursaadiku ja Briti valitsuse kohta lugupidamatuteks ja ekslikeks, siis Johnson piirdus lekitaja hukka mõistmisega ning ei jaganud Hunti lubadust Darroch ametisse jätta.

"Pärast ametlike dokumentide lekkimist saatkonnast on olnud palju spekulatsioone minu ametikoha ja minu ametiaja pikkuse teemal," kirjutas Darroch lahkumisavalduses. "Ma tahan nendele spekulatsioonidele lõpu teha. Praegune olukord teeb minu jaoks võimatuks jätkata selles rollis nii nagu sooviksin."

Darrochi ametiaeg oleks muidu lõppenud käesoleva aasta lõpus.

May väljendas suursaadiku lahkumise pärast kahetsust

Peaminister May kommenteeris Darrochi lahkumisavaldust ka kolmapäeval parlamendis ja tunnistas, et on pärast leket suursaadikuga ka rääkinud.

"Ma olen talle öelnud, et see on väga kahetsusväärne, et ta pidas vajalikuks lahkuda meie surusaadiku ametikohalt Washingtonis," rääkis peaminister.

May rõhutas, et ametnikel peab olema võimalus anda täielikku ja otsekohest nõu.

Memode lekkimise asjus on algatatud ametlik juurdlus.

Johnson: lekitaja tegi Briti riigiametnikele tõsise karuteene

Endine välisminister Johnson ütles kolmapäeval Darrochi lahkumisavaldust kommenteerides, et Darrochi näol on tegu suurepärase diplomaadiga ning et riigiametnikke ei peaks kiskuma poliitilistesse võitlustesse.

Johnson lisas, et see, kes memod lekitas, on teinud tõsise karuteene kõigile Briti riigiametnikele, kelle tööks on anda sõltumatut nõu ministritele.