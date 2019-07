Putin rääkis Stone'ile oma suhtumisest Kiievi poliitikasse, Kertši väina vahejuhtumisse, ning nimetas seda Ukraina eelmise presidendi Petro Porošenko valimiseelseks provokatsiooniks.

"Endine president Porošenko korraldas selle provokatsiooni nimme valimiskampaania tarvis. Teades, et riigi ida- ja lõunaosa valijad teda ei toeta, kasutas ta seda provokatsiooni olukorra pingestamiseks ning eriolukorra kehtestamiseks. Mul on alust arvata, et ta tahtis kehtestada eriolukorra kogu riigis ja ehk isegi valimised edasi lükata. Tahtis iga hinnaga võimust kinni hoida," ütles Vene president usutluses.

Vene piirivalve ja eriüksuslased ründasid eelmise aasta 25. novembril Kertši väinas kolme Mariupolisse suunduvat Ukraina laeva, hõivasid need ja pidasid kinni meeskonnad. Kokku on kinnipeetuid 24.

Stone'i ja Ukraina-USA dokumentalisti Igor Lopatjonoki film räägib Ukraina Maidani-järgsetest sündmustest. Lopatjonok ütles TASS-ile, et film esilinastub Venemaal 19. juulil telejaamas Rossija 1. Maailma esilinastus toimus Itaalias Taormina filmifestivalil 4. juulil, kus pälvis peaauhinna.

2017. aastal valmis Stone'il Putinist neljaosaline tõsielufilm.

Stone on juba aastaid paistnud silma Putini- ja Kremli-sõbralike avaldustega.