Ministrid külastasid ettevõtteid ja kohtusid ametiühingujuhtidega. Esindusorganisatsioonid tegid valitsuse liikmetele ettepaneku leevendada kriisi viieaastase sotsiaalse plaani elluviimisega, kuid kokkulepetele ja lahendusteni ei jõutud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti energeetikatöötajate ametiühingute liidu esimees Sander Vaikma ütles, et sotsiaalne plaan saab kujuneda kõikide poolte koostöös. "Kõige lihtsam oleks mul ametiühingu esindajana öelda, et säilitage töökohad, säilitage töötasu. Kahjuks see ei ole reaalne, vaadates ja prognoosides CO2 hinna tõuse ilmselt lähiajal ja edaspidi," ütles Vaikma.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on küsimus selles, missugune see sotsiaalne plaan saab olema. "Kas see tähendab seda, et inimesi hoitakse tööd tegemata tööl sama palgaga? Ma arvan, et me saame kõik aru, et seda võib teha väga lühiajaliselt, aga seda teha pikaajaliselt, ei ole mõeldav," lausus peaminister.