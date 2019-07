Skvernelis teatas, et jääb Leedu peaministriks

Skvernelis ütles, et ta jätkab tööd, kuid valitsus peab olema tõhus ja mittepopulistlik ning lähtuma oma programmist.

"Rääkides valitsusest, see peab olema suuteline lahendama probleeme, ning ministrid peavad täitma läbipaistvuse, professionaalsuse ja usaldusväärsuse standardeid," sõnas ta.

Skvernelis teatas oma otsusest pärast kohtumist Leedu uueks presidendiks valitud Gitanas Nausedaga.

Peaminister lubas varem tagasi astuda, kui ta jääb presidendivalimistel kaotajaks, mis ka juhtus. Skvernelis sai valimiste esimeses voorus kolmanda koha.

Pärast valimisi osales peaminister kõnelustel uue võimukoalitsiooni üle ning tema sõnul jäi ta ametisse kõnelustel peetud vaidluste tõttu.

"Ma võin... korrata, et presidendivalimised olid minu kaotus. Ma ei süüdista selles kedagi teist. Need on minu otsused, minu hinnang ja minu teod, mis viisid sellise tulemuseni. Loomulikult oleks olnud parem, kui poleks olnud "välist abi", kuid läks nagu läks," ütles Skvernelis teisipäeval.

"Otsus (astuda tagasi) oli emotsionaalne. Ma poleks võib-olla pidanud seda ütlema, iseäranis valimisööl, kuid ma tundsin nii juba pikka aega... Kui oleksid olnud mõned muud jõud, mis oleksid suutnud mõnda teist enamust moodustada, uut valitsust, võib-olla see otsus oleks olnud mulle lihtsam," lisas ta.

Leedu Talurahva ja Roheliste Liitu kuuluv Skvernelis ei täpsustanud, millal uue kabineti koosseis esitatakse.

Leedu Talurahva ja Roheliste Liit (LVŽS), Leedu Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei, Kord ja Õiglus ning Leedu Poolakate Valimisaktsioon - Kristlike Perede Liit (LLRA-KŠS) allkirjastasid reedel koalitsioonileppe.