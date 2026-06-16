Leedu uueks peaministriks saab Mindaugas Sinkevičius

Leedu Sotsiaaldemokraatliku Partei esimees Mindaugas Sinkevičius teatas oma kavatsusest asuda peaministri ametikohale, kus ta vahetab välja senise valitsusjuhi, oma erakonnakaaslase Inga Ruginiene. Peaministrivahetusega muutub ka valitsuskoalitsioon, millest jääb välja parempopulistlik Nemunase Koidik.

"Kinnitan oma valmisolekut võtta vastutus uue valitsuse moodustamise eest ja asuda peaministri ametisse," teatas Sinkevičius sotsiaalmeedias.

Sinkevičius valiti mais Leedu Sotsiaaldemokraatliku Partei esimeheks.

Sotsiaaldemokraatide nimekirjas parlamenti valitud Ruginienė on juhtinud valitsust alates eelmisest sügisest, mil Gintautas Paluckase tagasiastumise järel moodustati uus kabinet. Ruginiene oli Paluckase valitsuses töö- ja sotsiaalminister.

Sinkevičius teatas oma kavatsusest peaministriks hakata pärast seda, kui uued koalitsioonipartnerid leppisid kokku koalitsiooniprogrammis. Sinkevičius märkis, et ta võiks peaministrina ametisse astuda pärast sotsiaaldemokraatliku partei nõukogu koosolekut, kus otsustatakse lõpetada koalitsioon parempoolse parteiga Nemunase Koidik.

Sinkevičiusest saab kolmas peaminister pärast 2024. aasta seimivalimisi. Esmalt sai valitsusjuhiks Paluckas, pärast teda täitis sama ametikohta Ruginienė.

Võimalikke muudatusi valitsuse juhtimises on arutatud viimastel nädalatel pärast seda, kui Sinkevičius ütles, et on valmis koalitsiooni ümberkorraldamise otsuste järel ise muudatusi ellu viima hakkama.

Uues valitsuses on kavandatud vähemalt neli ministrivahetust. Energia-, tervise- ja põllumajandusministeeriumi peaks koalitsiooni naastes üle võtma Demokraatide Liit Leedu Nimel, samal ajal kui sotsiaaldemokraadid võtavad üle keskkonnaportfelli.

Uude koalitsiooni kuuluvad sotsiaaldemokraadid, demokraadid ning Talurahva ja Roheliste Liit, kellel oleks 141-kohalises seimis 75 kohta.

Ruginene juhitava valitsuse moodustasid sotsiaaldemokraadid, Nemunase Koidik ning Leedu Talurahva ja Roheliste Liit.

Valitsuskoalitsiooni lepe on kavas allkirjastada veel sel nädalal.