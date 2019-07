2009. aastal presidendiks valitud Dalia Grybauskaite andis talle üle riigipitsati, põhiseaduse ja presidendilossi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi Leedu presidendil ei ole otsest kontrolli majanduspoliitika üle, lubas Nauseda, et proovib leida parteideülest lepitust ebavõrdsuse vähendamiseks.

Välispoliitiliselt tahab uus president veel tugevamat Euro-Atlandi integratsiooni ning lähedasi suhteid Euroopa Liidu ja USA-ga.

Oma esimese välisvisiidi teeb ta tuleval nädalal Varssavisse.

Poola president Andrzej Duda nimetas seda sammu sõpruse märgiks.

"Mida ma tahan rõhutada on see, et ma olen näinud seda suurt sõprust, mis valitses president Lech Kaczynski ja president Valdas Adamkuse vahel. Ma nägin seda peaministrina Lech Kaczynski presidentuuri ajal kümme aastat tagasi ja ma mäletan nende kohtumisi, nende arutelusid. Need suhted presidentide vahel ja ka riikide vahel olid head. Ja ma väga loodan, et meil saavad olema president Nausedaga samasugused suhted," sõnas Poola riigipea Duda.