Erivajadustega noored kogunesid riigikaitselaagrisse

Kaitseliidu Lääne malev korraldab koos Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga juba neljandat aastat riigikaitselaagri erivajadustega noortele. Laager õpetab iseseisvust ja rõhutab, et ühiskonna iga liige on oluline.

Enamik tänavusi osalejaid on siin esimest korda, kuid üks neist, Taavi Meinberg, on veteran, kellele see on juba neljas suvi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meinbergi sõnul on ta nende aastate jooksul saanud võimaluse õppida ellujäämist ja muid Kaitseliitu puudutavaid asju.

Kolme päeva jooksul saavad laagrilised tutvuda kaitsejõudude tehnikaga, õpivad esmaabi ja teevad palju muud põnevat. Olemas on ka taktikaline plaan juhuks, kui ilmataat peaks muutuma liiga tujukaks.

"Praegu kogu tegevus on planeeritud Kiltsi lennuväljale. Loomulikult me peame arvestama alternatiividega, et juhul kui ilm tõesti kehvaks läheb ja meil õpilased märjaks saavad, siis sellisel juhul alternatiivina viima nad siis ööbima malevastaapi," rääkis kolonelleitnant Meelis Pernits.

Laager õpetab osalejatele iseseisvalt hakkama saamist ja näitab, et kõik ühiskonna liikmed on tähtsad.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht Lili Tiri ütles, et liit tahab muuta inimeste mõttemaailma, et puudega inimesi ei diskrimineeritaks."Et neid arvestataks täisväärtusliku ühiskonna osana, siis tuleb muuta kümnete, sadade või tuhandete inimeste mõttemaailma ja see militaarlaager, me näeme, et see töötab väga hästi selles suunas," lausus Tiri.