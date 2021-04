Kaitseliidu korraldatavad riigikaitselaagrid tulevad senisest suuremad

Järgmisest aastast läheb riigikaitselaagrite korraldamise ülesanne Kaitseliidule, kuhu kuulub valdav osa praegustest riigikaitseõpetajatest. Laagrid kestavad kaks ja pool päeva ning on suuremad. Seni suurt osa laagritest korraldanud mittetulundusühingud jäävad tõenäoliselt tööst ilma.

Riigikaitseõpetuse atraktiivsem osa on välilaager. Praegu korraldavad seda erinevad tegijad - mittetulundusühingud, Kaitseliit, riigikaitse akadeemia. Laagrite pikkus kõigub paarist päevast nädalani, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaitseministeerium maksab välilaagrite kulud läbi kaitseressursside ameti koolidele, näiteks tänavu 460 000 eurot.

"Sellel, kas laager viiakse läbi kahe päeva jooksul või nelja päeva jooksul, on juba ka kuludes väga suured erinevused," ütles kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna juhataja Anu Rannaveski.

Järgmisel aastal muudab ministeerium süsteemi. Välilaagreid hakkab korraldama Kaitseliit. Ministeerium pole rahul sellega, mis mõnes laagris toimub.

"Kas just riigikaitseraha eest kõiki teisi tegevusi seal teha, on alati küsimärk. /.../ Neid tegevusi on erinevaid - kes mängib paintballi, kes korraldab õhtusööke," selgitas Rannaveski.

Riigikaitselaagreid kontrollib kaitseressursside amet, aga igal aastal kõikides laagrites kohal käia ei jõua.

"Kaitseressursside amet teeb seda pisteliselt. Kõikidesse laagritesse nad ei jõua, sest meil on laagreid väga palju - pea 6000 last igal aastal laagrites," tõdes Rannaveski.

Kaitseliidul on riigikaitselaagrite plaan valmis ja õppekavade koostamine käib. Laagritesse jäävad tööle riigikaitseõpetajad.

"Kaitseliidus on niikuinii üle 50 protsendi nendest inimestest, kes seda tööd on siiamaani teinud. Riigikaitseõpetajate roll ei kao mitte kuhugi ära," ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.

Tõepoolest - enamik riigikaitseõpetajatest on kaitseliitlased. Muutub ilmselt suurt osa laagreid praegu korraldavate mittetulundusühingute roll.

"Meil on ühtlustatud põhimõte - laagrid tulevad kaks ja pool päeva, pluss laskeväljaõpe, mis tuleb eraldi väljasõitudega. Kindlasti laagrid tulevad suuremad kui praegu," rääkis Ühtegi.

"Mis puudutab MTÜ-sid, siis midagi ei ole teha, kaitseministeerium võib tellida sealt, kust ta tahab tellida," lisas ta.

Riigikaitseõpe on õpilaste hulgas populaarne, haridus- ja teadusministeeriumi andmete kohaselt kõigi õppeainete esikolmikus.