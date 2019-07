Tallinna transpordiamet analüüsib Rävala puiestee pikendamise plaani

Tallinna linnaplaneerimise ameti juht Ignar Fjuk rääkis neljapäeval Vikerraadio "Uudis +" saates, et Tallinna linnaplaneerimise ametis töötati aasta alguses välja keskkonnasõbralik Rävala puiestee pikendamisvariant, mis transpordiametilt erilisi vastuväiteid tekitada ei tohiks.

"Aga juhul, kui nüüd transpordiamet näiteks leiab, et see läbilastavus ei piirduks seal ainult 1+1ga, vaid et seal peaks olema ka täiendavad rajad, siis see võib olla aeganõudvam. Just demokraatliku protsessina, kuidas projekteerimist avalikult menetleda," rääkis Fjuk.

Rävala puiestee ehitustööde tähtaega Fjuk veel öelda ei osanud, sest see sõltub ka sellest, kuidas avalikkus teemaga kaasa läheb.

Linnavalitsusel on plaanis lähiaastatel viia läbi kolm suuremat ehitustööd – Rävala puiestee pikendamine, trammiliini rajamine läbi Hobujaama Vanasadamani ning Estonia puiestee süvendi loomine.

Rävala puiesteed plaanitakse pikendada Pärnu maanteeni. See hajutaks liiklust ja lisaks puiesteele võimekust.