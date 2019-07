Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Ignar Fjuki sõnul on Rävala puiestee pikendamise variante mitu. Ühe plaani kohaselt saaksid teed kokku pärast muusikaakadeemiat, teise plaani järgi kohe pärast Kentmanni tänavat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samuti pole veel kindel, kuidas liikluskorraldus Rävala puiesteel välja nägema hakkab.

"Lahendusi on palju. Me oleme oma ametis teinud ühe lahenduse, kus on 1+1 sõidurada nii, et ta märkamatult läheks sealt pikendusena läbi. Oleme teinud ka lahenduse, kus seal on tramm," rääkis Fjuk.

Rävala puiestee pikendamise peamine tähtsus on Fjuki sõnul ühistranspordiliikluse parandamine.

"Rävala on päevakorras eelkõige just seetõttu, et lisada sinna täiendavaid ühistranspordiliine. Teiselt poolt, et haarata ka suuremat ala - see ala, mis jääb Estonia puiestee ja Liivalaia tänava vahele, et nende inimesed saaksid ka ühistransporti kasutada. Ja suures vaates on tähtis ju, et ühistransport oleks sedavõrd eelistatud, et me hakkame kesklinnas nägema tavatransporti väga harva ja selle asemel me näeme siin jalgrattaid, rulakaid, tõukekaid ja jalakäijaid," selgitas Fjuk.

Arhitekt Margus Koot, kes tegeles ka ise 15 aastat tagasi Rävala puiestee pikendamise planeerimisega, usub, et pikendamisel peaks arvestama muutuvaid liiklustrende, kus primaarsed pole alati autod.

"Ma arvan, et pigem peaks siin arvestama seda, et me korrastame selle linnaruumi, kus me rahulikult kaalutleme ära, milline roll on autodel, milline jalakäijatel, ratturitel. Meil on uued kategooriad ju, kas või need akutoitel tõukerattad või kõik muud sellesarnased liikumisvahendid, mis veel täiendavad. Kõike seda paletti, mis puudutab liikumist ja liiklemist. Ma arvan, et kõige vahvam oleks see, kui me saaksime täiesti rahulikult maha istuda ja leida kõigile osapooltele rahuldava lahenduse," arutles Koot.