Tallinna peatänava ideekonkursi võitnud eskiisprojekt on tehniliselt läbi mõtlemata ning tekitaks senisest suuremaid ummikuid vaatamata sellele, et peatänavat läbiks vaid 25 protsenti praegusest liiklusest, selgus Tallinna linna tellitud uuringust. Projekt lükatakse edasi, enne seda kavatseb linn tegelda lähipiirkonna projektidega.

K-Projekti tehtud peatänava eskiisprojekti modelleeringust selgus, et ka kõige paremini töötav eskiisprojekti versioon laseks läbi vaid veerandi praegusest liiklusest, kuid isegi sellisel juhul tekiksid Pärnu ja Narva maanteel ummikud. Lisaks väheneks ühistranspordi keskmine kiirus ning mõnes kohas satuks ohtu jalakäijate turvalisus, ütles K-Projekti juhataja Rein Annusver.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul ei arvesta peatänava ideekonkursi võitnud töö "Kevad linnas" teiste ümbruskonna arengutega, nagu näiteks sadama trammiliin ning Estonia ja Rävala puiestee ümberehitus.

"Praegune idee on õige, aga seda pole tehniliselt läbi mõeldud. See on lihtsalt tore idee kaardi peal," märkis Kõlvart.

Linnavalitsusel on plaanis lähiaastatel kõik kolm projekti ellu viia – viia Estonia puiestee süvendisse, rajada Rävala puiestee pikendus ning viia trammiliin läbi Hobujaama Vanasadamani. Kuivõrd paralleelselt ei saa ehitada ka peatänavat, sest see sulgeks täielikult liiklusele kogu kesklinna, on linnal kavas kõigepealt ehitada valmis kolm eelmainitud projekti ning siis projekteerida peatänav.

Kõlvart kinnitas, et peatänava kontseptsioon – eelistada kergliiklust ja ühistransporti – pole muutunud, kuid projekt tuleb koostada nii, et see arvestaks ka ülejäänud linnaruumiga ning et vastupidiselt eesmärgile ei kannataks ühistransport.

"Räägitakse, et linnavalitsus muutis kontseptuaalset lähenemist, et praegune linnaplaneerimise poliitika on keskkonnavaenulik ja soosib autode arvu suurenemist. See hinnang pole õige, mingit kontseptuaalset muutust pole toimunud. Me ei räägi, et meie jaoks pole tähtis ehitada kergliiklusteid. Aga kui on suur tee-ehitusprojekt, tuleb osata näha suuremat pilti ja pikaajalisemat mõju," rääkis Kõlvart.

Linnapea sõnul näitas K-Projekti analüüs, et suurimaks probleemiks on võidutöö puhul läbilaskevõime. "Eskiisi häda seisneb selles, et eelkõige jääb seisma ühistransport. Analüüs näitas, et terve rida ristmikulahendusi pole aktsepteeritavad. On ka teisi probleeme," märkis Kõlvart.

Kõlvart ütles, et kui spekuleerida, millal võiks peatänav valmida, siis ettevalmistusetapid ehk trammiliin ning Rävala ja Estonia puiestee ümberehitamine peaksid valmima aastatel 2023-2025, mis tähendab, et peatänava projekteerimisega saaks tegelda 2024-2025. "Selleks ajaks on näha suuremat pilti, sest realiseerunud või realiseerumas on projektid, mis on peatänavaga seotud," ütles Kõlvart.

Tallinna linna transpordikorraldaja Talvo Rüütelmaa ütles, et kuivõrd peatänava ideekonkursi võidutöö autorite poolt "koostöövalmidust polnud", otsustas Tallinna linnavalitsus leida liiklusanalüüsiks uue partneri ning nii pöörduti K-projekti poole.

Rüütelmaagi ütles, et võidutöö on küll "väga ilus töö", kuid liikluslahendus osutus selliseks, mis teostades kahjustaks nii kergliiklejate, ühistranspordi kui tavatranspordi huve.

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Ignar Fjuk ütles, et võidutöös pole arvestatud tulevikus Hobujaama tänaval kulgevat trammi. "Hobujaama on juba täna bussidest ummistunud. Kui lisandub tramm, siis läheks see umbe. Amet on otsinud lahendust ja leidnud, et vabaneda tuleks (Viru keskuse all asuvast) bussiterminalist ja Hobujaama busside parklast, et busside keskus nihkuks Laikmaa tänavale," rääkis ta.

Fjuki sõnul tähendaks ühistranspordi liikumiskiirusi vähendava võidutöö eelistamine, et peatänava projekt ei saaks tõenäoliselt Euroopast rahastust.

Peatänava ideekonkursi võidutöö "Kevad linnas" valiti välja 2016. aasta juunis. Võidutöö autorid on arhitektid Toomas Paaver (Linnalahendused OÜ), Indrek Kustavus (Extech Design OÜ), Indrek Peil, Siiri Vallner, Kristel Niisuke, Valdis Linde, Riin-Kärt Ranne (Kavakava OÜ).

Varem on pakutud, et peatänav võiks valmida 2021. aastaks.

Peatänava võidutöö videos: