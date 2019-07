Macron lasi vette Prantsuse uue põlvkonna tuumaallveelaeva

Suffren on üle kümne aasta esimene Prantsuse uus allveelaev ja esimene Barracuda-klassi alus.

99-meetri pikkune tuumaallveelaev lasti vette tseremoonial Cherbourg'i sadamas.

Barracuda-klassi ründelaevadega tahetakse välja vahetada Rubis-klassi allveelaevad, mis on teenistuses olnud alates 1980. aastatest.

Miljard eurot maksnud aluse vettelaskmist tulid vaatama 700 rahvusvahelist delegaati.

Kohale tuli ka Austraalia kaitseminister Linda Reynolds, kelle riik sõlmis veebruaris leppe 12 sama klassi allveelaeva ostmiseks Naval Groupilt.

"Suffreniga sünnib täna siin kiskja, mitte alus, mis peidab end ookeanisügavustes," ütles Prantsuse mereväe ülem admiral Christophe Prazuck.

"See on alus, mis on loodud võitlemiseks... vaenlaste allutamiseks," ütles ta.

Prantsuse merevägi võtab Suffreni ametlikult teenistusse järgmise aasta suvel.

"See paneb meid tippklassi," ütles Naval Groupi tegevjuht Herve Guillou laeva kohta, mille arendamine võttis 10 aastat ja ehitati osana 9,1 miljardit eurot maksma läinud programmist.