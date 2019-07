Täismahus video. Liitlaste, sealhulgas Eesti kaitseväelaste marssimine algab videos ajal 49.20.

Prantsuse rahvuspüha (prantsuse keeles kas la Fête nationale või lihtsalt le 14 juillet - Toim.) tähistab 1789. aasta 14. juulil toimunud Bastille' kindlusvangla vallutamist, mis oli Prantsuse revolutsiooni algusperioodi üheks olulisemaks sündmuseks, sest Bastille' vangla oli revolutsionääride jaoks kuningavõimu repressioonide sümboliks.

Champs-Élysées'l toimunud paraadil osales umbes 4300 sõjaväelast, 196 sõidukit, 237 hobust, 69 lennukit ja 39 helikopterit. Paraadist võttis osa ka liitlaste üksusi, näiteks marssisid paraadi eesotsas seekord Hispaania sõdurid. Eesti poolt oli paraadil kaitseväe liputoimkond.

Ülelennus osalesid Saksamaa, Hispaania ja Briti lennumasinad. Paraadil sammuvad teiste seas ka 1989. aastal loodud 5000-liikmelise Prantsuse-Saksa brigaadi (BFA) liikmed.

Euroopa kaitsekoostööd sageli esile toova president Emmanuel Macroni külalisteks olid mitmed Euroopa riigijuhid nagu näiteks Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, Briti kabinetiminister David Lidington, Portugali president Marcelo Rebelo de Sousa, Hollandi peaminister Mark Rutte, Belgia peaminister Charles Michel, Soome president Sauli Niinistö ja Eesti president Kersti Kaljulaid. Samuti olid kohal Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Taani, Portugal, Hispaania, Holland, Suurbritannia ja Eesti allkirjastasid Euroopa kaitsevalmiduse algatuse ühiste kavatsuste protokolli eelmise aasta juunis.

Algatusega tahetakse luua kriisidele kiireks reageerimiseks mõeldud sõjalist üksust, see hõlmab ühist planeerimist kriisideks, mis võivad potentsiaalselt ähvardada Euroopa julgeolekut. Kõnealuste kriiside seas peetakse muu hulgas silmas loodusõnnetusi või kodanike evakueerimist. Algatus seisab eraldi EL-i muust kaitsekoostööst, mis tähendab, et kui Suurbritannia EL-ist lahkub, siis saab ta loodavas üksuses vabalt kaasa lüüa.

Enne paraadi peetud kõnes teatas Macron, et ta soovib esile tõsta Prantsusmaa pöördumatut pühendumist kindlustada nii Prantsusmaa kui ka Euroopa julgeolekut.

"Mitte kunagi pärast Teise maailmasõja lõppu pole Euroopa olnud nii vajalik. Euroopa kaitse ülesehitamine, seotuna NATO-ga on Prantsusmaa jaoks prioriteet. See on selle paraadi teemaks," rääkis Prantsuse riigipea.

Paraadil sai rahvas näha ka erinevaid moodsaid tehnoloogilisi seadmeid nagu droonid, mehitamata sõidukid ja droonivastased relvad. Palju tähelepanu pälvis ka Prantsuse leiutaja Franky Zapata hõljuklaual sooritatud ülelend.

Laupäeval kaitseministeeriumis peetud kõnes andis Macron muuhulgas teada ka seda, et Prantsusmaal on plaanis luua sarnaselt Venemaa ja USA-ga endale kosmoseväed eraldi relvajõudude haruna. Reedel lasi president vette aga Prantsusmaa esimese uue põlvkonna tuumaallveelaeva Suffren.