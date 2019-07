Leiutaja ning endine veemotosportlane Franky Zapata hoidis lennates käes püssi, demonstreerides Bastille' päeva paraadi ajal oma futuristliku lennumasina sõjalist potentsiaali, kirjutas AFP.

Hõljuklaual on mitmeid võimalikke rakendusi, sealjuures "ründeplatvormina", ütles Prantsuse kaitseminister Florence Parly usutluses raadiokanalile France Inter.

Zapata sõnul suudab tema hõljuklaud lennata kiirusega 190 kilomeetrit tunnis ning püsida õhus kuni kümme minutit. Mees tahab lennata sellega 25. juulil ka üle La Manche'i väina, mis vajaks seadeldise õhus tankimist.

Samal päeval 110 aasta eest lendas enda konstrueeritud lennukil esmakordselt õle kanali Prantsuse lennunduspioneer Louis Blériot.

#UPDATE Former jet-skiing champion Franky Zapata, grasping a rifle in a sign of the possible military uses of his device, took to the air in a futuristic showpiece of the annual Bastille Day paradehttps://t.co/jX3ExXYyLP pic.twitter.com/PGaH8oZdms