Itaalia kohus: võimud pidasid aastate eest kinni vale eritrealase

Itaalia kohus tegi reedel otsuse, et 2016. aastal Sudaani poolt välja antud Eritrea kodaniku puhul on võimuesindajad meest ekslikult tuntud inimsmugeldajaks pidanud. Mehe nimega Medhanie Tesfamariam Berhe juhtum on pikemat aega Itaalia meedias tähelepanu pälvinud.

Samas mõistis kohus mehe süüdi inimsmugeldamisele kaasa aitamises ning karistas teda viie aasta pikkuse vabadusekaotuse ja 100 000 euroni ulatuva rahatrahviga. Sisuliselt lubas kohus mehe vabastada, sest viimane oli eeluurimisvanglas viibinud juba kolm aastat. Tänavale jalutamise asemel pidas politsei Berhe aga uuesti kinni ning toimetas Sitsiilias asuvasse keskusesse, kus viibivad väljasaatmist ootavad isikud, vahendasid Reuters ja BBC.

Mehe advokaat Michele Calantropo rõhutas, et Itaalia seaduste alusel on tema kliendil õigus süüdimõistev kohtuotsus edasi kaevata ning seetõttu oleks ka kohene väljasaatmine ebaseaduslik. Advokaat lisas, et samal päeval esitas Berhe ka ametliku varjupaigataotluse.

Erinevalt teistest Itaalias väljasaatmist ootavatest migrantidest on Berhe juhtum haruldane, sest tema pole ise Itaaliasse tulnud, vaid tema toodi sinna Itaalia ja Briti võimuesindajate ühise operatsiooni tulemusena Sudaanist. Reedene kohtuotsus on seega suureks tagasilöögiks politseiametnikele, kes nägid omal ajal palju vaeva, et tuua Aafrikast Euroopasse vale inimene.

2016. aastal otsisid Itaalia võimud Briti kolleegide kaasabil taga kurikuulsat inimsmugeldajate võtmeisikut, eritrealast nimega Medhanie Yehdego Mered, keda kuritegelikus maailmas tuntakse hüüdnime Kindral all. Ühisoperatsiooni tulemusena pidas Eritrea naaberriigi Sudaani politsei pealinnas Hartumis kinni mehe, kelle puhul oldi veendunud, et tegu on tagaotsitava inimsmugeldajaga. Tegelikkuses võeti Hartumi kohvikus kinni aga Eritreast pärit põgenik Medhanie Tesfamariam Berhe, kelle Sudaan 2016. aasta juunis Itaaliale välja andis.

Kuigi nii Berhe kui ka paljud teised tunnistajad, sealhulgas Kindraliga kokku puutunud kannatanud, rääkisid algusest peale, et Itaalia võimude käes on vale mees, sealne prokuratuur seda uskuma ei jäänud - kriminaalmenetlusega liiguti edasi ning kinni peetud mehele nõuti 14 aasta pikkust vanglakaristust. Itaalia prokuröre ei sundinud kurssi muutma ka fotomaterjalid, DNA-testid ning põhjalikud artiklid ajakirjanduses.

Pärast kohtu otsust kommenteeris juhtivprokurör Francesco Lo Voi olukorda tõdemusega, et kohus pidas Berhet viieaastast vanglakaristust määrates kõigest hoolimata inimsmugeldajaks. Kohtuotsuse võimaliku edasikaebamise asjus lubas ta kommentaare jagada pärast kohtuotsuse põhjalikumat analüüsi.

Süüdimõistva kohtuotsuse asjus on Berhe tunnistanud, et ta tõepoolest on vahepealsel ajal telefoni teel jaganud Liibüas olevate isikute kontakte, kuid tema sõnul tegi ta seda eelkõige selleks, et oma sugulastega kontaktis olla.