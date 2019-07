Viis EL-i riiki lubas Itaalia laeval asuvad migrandid vastu võtta

Euroopa Komisjoni pressiesindaja ütles AFP-le, et Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Luksemburg ja Portugal ning Itaalia kirik on lubanud migrantide eest hoolt kanda. Ametnik ei avaldanud seda, kuidas migrandid riikide vahel ära jaotatakse, kuid märkis, et enamik neist jääb Itaaliasse.

Itaalia patrullid korjasid neljapäeval üles umbes 140 migranti, kes olid kipakate paatidega Liibüast oma teekonda alustanud, ja toimetasid nad rannavalvelaevale Bruno Gregoretti.

Itaalia siseminister Matteo Salvini ütles kohe pärast Euroopa Komisjoni teadet, et riik lubab Gregoretti pardal olevad 116 migranti paari tunni jooksul maale. "Annan neile lähitundidel loa maale tulla," sõnas ta.

Mõned Gregoretti pardal olnud migrandid evakueeriti juba varem, nende seas seitsmendat kuud rase naine, tema mees ja kaks last.

Salvini oli vastu ülejäänud migrantide maalelubamisele enne, kui EL-i riigid nende vastu võtmises kokkuleppe sõlmivad.

Salvini on alates Itaalia valitsuse ametisse astumisest 2018. aasta juunis püüdnud teha lõppu rändetulvale Itaalia suunal. Muuhulgas on ta keelanud abiorganisatsioonide päästelaevadel riigi sadamates randumise.