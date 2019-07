Kohtla-Nõmmel jagati tiitleid parimatele taludele

Parimaks taluks tunnistati Roosu talu Võrumaalt. Sulbi külas asuv pere-ettevõte kasvatab maheteravilja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Parima tootmistalu tiitli sai piimatootmisega tegelev Takkasaare talu Järvamaalt.

Valgamaal asuva Mooratsi talu peremees Mehis Visnapuu sai parima noortaluniku tiitli.

Parimaks alternatiivtaluks tunnistati Võrumaal asuv Uue-Saaluse veinitalu ning parimaks innovatsioonitaluks Männiku talu Raplamaal.

"Talupäev on taasiseseisvunud Eestis üks pikema traditsiooniga üritusi," ütles Talupidajate Keskliidu Nõukogu esimees Kalle Hamburg. "See toimub juba 28. korda ja see valik, et ta seekord toimub just kaevandusmuuseumis, on Ida-Virumaa taluliidu valik, küll nemad juba teavad, mis on Ida-Virumaal atraktiivset."

"Ma arvan, et see on Ida-Virumaale väga suur võimalus tutvustada oma tegemisi. Tootjad saavad pakkuda kodus tehtud toitu, puhast Eesti toitu," kommenteeris Ida-Virumaa Talupidajate Liidu tegevjuht Arvo Aller.

"Aktuaalne kaamera" käis parimas innovatsioonitalus

Parimaks innovatsioonitaluks kuulutatud Männiku talu Raplamaal on kolme aastaga piimalammaste karja kolmekordistanud.

Lambapiimajogurti ja juustu tootmine ei ole praegu veel rahaliselt ära tasunud, kuid talu omanikud Kaisa ja Priit Tähe loodavad, et nende toodang jõuab varsti ka õnda suurde kaubandusketti.

Omanikud jõudsid piimalammaste juurde isikliku kogemuse ajel. Umbes viis aastat tagasi, kui noored elasid ja töötasid veel Saksamaal, hakkas Priitu vaevama nisu- ja lehmapiimatoodete talumatus. Arst soovitas juua lambapiimajogurtit.

"19. sajandi algusest on teada, et see oli täiesti apteegitoode. Arstid kirjutasid erinevate kõhuhädade korral välja ja kuna ma ise olen nüüdseks selle teekonna läbinud ja sellekevadised uuringutulemused olid väga head, siis ma võin täiesti öelda, et see toimib," sõnas Priit Tähe.

Männiku talu alustas 16-ne Saksamaalt ostetud ida-friisi tõugu utega, praegu on karjas 42 piimalammast, lisaks kitsed. Lammastelt saadakse üle 50 liitri piima ööpäevas, kuid see on piisav kogus, et erinevate lambapiimatoodetega katsetada.

"Levinud eelarvamus on see, et lambapiimal on kasuka maitse. Aga tegelikult see absoluutselt nii ei ole. Lambapiim on väga puhta maistega," lausus Kaisa Tähe.

Küsimusele, mis on hetkel kõige populaarseim toode, vastasid omanikud, et tõenäoliselt hetkel veel praejuust, kuid ise loodavad nad, et lambapiimajogurt, mis on mitu tiitlit võitnud, võidab lõpuks ka eestlaste südamed.

Kui piimalehma kasvatajad saavad riigilt toetust, siis see ei laiene piimalammastele, mis omakorda loob lehmapidajatele konkurentsieelise. Pealegi on lambapiimaga pea võimautu suurtesse kaubanduskettidesse jõuda ja ka ostja eelistab soodsat hinda, kuid väikeses koguses käsitsi ja odavalt toota pole võimalik.

"Hetkel, jah, meid kaubanduskettidest veel ei leia, aga Coopiga on läbirääkimised pooleli," märkis Priit Tähe. "Võib-olla sügisest oleme siis juba jogurtitega näiteks täiesti Coopi kauplustes olemas."

Kuigi vabu päevi pole Männiku pererahval niipea loota, on ämmaemandaks õppiv Kaisa ja agronoomist Priit ning nende kolm last maale kolimise otsusega väga rahul.