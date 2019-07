Aasta talu noorperemees: kasumi suurus ei ole oluline, see on elustiil

Aasta talu tiitliga pärjatud Võrumaal asuva Roosu talu noorperemees Ivar Rosenberg ütles teisipäevahommikuses "Vikerhommiku" saates talupidamisest rääkides, et see on elustiil, kus saab olla iseenda peremees, ning just see talle väga meeldib.

Roosu talus jõutakse tegeleda mitme asjaga. Lisaks maheteraviljakasvatusele ning lammaste ja lihaveiste kasvatamisele, tegeleb Roosu talu ka turismiga.

2000. aastal ostsid nad ära tühjaks jäänud Sulbi koolimaja, millest on nüüdseks saanud vabaajakeskus, kus pakutakse majutust, toitlustust ja peopidamiseruume. Väga populaarne on seal ka pulmade korraldamine – sel suvel on tulemas juba kuues pulmapidu, ütles Rosenberg.

Ta lisas, et koolimaja sai ostetud külaelu edendamiseks ning mitmed külaga seotud üritused toimuvadki nüüd seal.

Kõige paremini teenib Rosenbergi sõnul teraviljakasvatusega. Loomapidamisega alustati talus alles 2011. aastal ja see nõudis suuri investeeringuid, mille tagasi saamine veel aega võtab. Turismi poole pealt on kasum pigem nullis, sest koolimaja renoveerimisele kulus palju raha, rääkis Rosenberg.

"Ega see kasumi suurus polegi väga oluline, see on pigem elustiil," ütles ta ja lisas, et talle taluniku töö väga meeldib, sest ta saab iseenda peremees olla.

Sel aastal sai Roosu talu ka aasta talu tiitli.

"No tegelikult meid on tahetud esitada päris rida aastaid siia konkursile, aga kuna ma olin ise ka taluliidu juhatuse esimees, siis ma arvasin, et ei ole nagu väga ilus kandideerida ja noh, talus on alati midagi poolik. Küll ei ole kuivati valmis, küll on laut poolik ja kõik muud hädad. Aga nüüd ma aasta tagasi enam ei kandideerinud ja siis meile räägiti lihtsalt auk pähe, et meil tuleb osaleda," rääkis Rosenberg.

Varasemalt on aasta talu tiitel ka Roosu talu naaberkülla läinud. Nii naaberkülades kui ka Sulbi külas on mitmeid suuri talusid, kuid Rosenbergi sõnul talud omavahel konkurendid ei ole, vaid saadakse sõbralikult läbi.

"Kui konkureeriks, siis ainult maade peale, aga me katsume seda mitte teha," ütles Rosenberg.