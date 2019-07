Kõrge hind puudutab eriti Tallinna linna, kus uue korteri ruutmeetri hind ületab tihti 2000 euro piiri. Näiteks esimeses kvartalis oli uue kahetoalise korteri keskmiseks ruutmeetri hinnaks 2256 eurot, seevastu järelturul kujunes kahetoalise korteri ruutmeetri maksumuseks 1700 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kinnisvarabüroo eksperdid üldiselt elukinnisvara hindade langemist ei prognoosi.

Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist Johannes Nõupuu sõnul võib hinda mõjutada uusarenduste osakaalu kasv, mis moodustavad kõikide eluruumide tehingutest umbes kolmandiku.

"Üpris lineaarselt on hinnakasvuga kaasas käinud ka uusarenduste osakaalu kasv, et võib arvata, et see on ka üks mõjutegur, mis hinna kasvu mõjutab," ütles ta.

Kinnisvarabüroo 1Partner tegevdirektori Martin Vahteri sõnul mõjutavad hinda rahvastiku kasv, stabiilne majandusseis ja palgakasv.

"Põhjusi on kindlasti samamoodi mitu. Tallinna puhul kindlasti on näiteks rahvastiku pidev kasv - iga aasta tuleb rahvast juurde umbes neli kuni viis tuhat inimest ja seda on juba toimunud mitu aastat järjest," märkis ta.

"Teiseks see, mis majanduses toimub, on selline, ma ei ütle, et nüüd väga optimistlik, aga pigem siuke nina üles poole ja sellele omakorda tasutaks on jõuline palgakasv," lisas Vahter.

1Partner poolt läbiviidud uuringus selgus, et kinnisvaraeksperdid ootavad tänavu suuremat hinnatõusu Koplis asuvatele kodudele. Samuti peetakse tõenäoliseks Lasnamäe ja Mustamäe linnaosade kinnisvarahinna tõusu.

Täpsema statistika teise kvartali kinnisvarahindade kohta avaldab maa-amet 22. juulil.