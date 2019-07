Tallinna korterihinnad käivad inimeste ostujõust üle

City24 kinnisvarapakkumiste analüüs näitab, et Tallinnas on inimeste keskmise kuusissetuleku ja korteri ruutmeetrihinna vahe 1069 eurot, mis on Harjumaa suurim.

Inimeste sissetulek on keskmisest korteri ruutmeetrihinnast väiksem ka Tallinna lähistel Harku, Saue, Rae, Saku ja Jõelähtme vallas, selgub City24 tehtud analüüsist.

"Mida Tallinnale lähemale, seda suuremaks lähevad käärid inimeste sissetuleku ja nende kodu hinna vahel," rõhutas City24 juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Viimsi vallas ulatub palgasaajate keskmine brutosissetulek 1711 euroni, kortereid pakutakse seal müügiks keskmiselt 1679 eurose ruutmeetrihinnaga.

Kõige jõukohasemates kodudes elavad Noppel-Kokerovi sõnul hoopis Harjumaa serval asuvate valdade inimesed. "

Selgub, et Anija, Kuusalu, Loksa elanikud teenivad kaks ja enamgi korda rohkem, kui maksab korteri ruutmeeter nende kodukohas," märkis Noppel-Kokerov. "Tallinnast kaugemale sõites kukuvad kodude hinnad märksa kiiremini, kui palgad, nii et võib-olla tuleb Harjumaa kõige nutikamaid koduostjaid otsida just Anija vallast."

Noppel-Kokerovi sõnul mõistavad koduotsijad, et ainuüksi suur sissetulek ei taga veel elukvaliteeti. "Need Harjumaa pered, kes suudavad enda töö ja elu korraldada igapäevaselt Tallinnas käimata, saavad kenas turvalises maakohas asuvast, väikeste kuludega kodust rohkem kui kallist linnakorterist," selgitas ta.

City24 analüüsis enam kui 4100 korterimüügikuulutust kõigis Harjumaa valdades, ning kõrvutas andmeid Statistikaameti kuise brutotulu andmetega.

Arco Vara kinnisvarabüroo tegevjuht Elari Tamm ütles, et inimeste hulk, kes endale uut kodu osta tahavad on tunduvalt suurem, kui nende inimeste hulk, kes seda tegelikult osta saavad. Ta selgitas, et kinnisvara ost jääb tihti uute korterite kõrgete hindade taha, mistõttu lähevad mitmed uue kodu soovijad hoopis renoveerimise teed.

Korterite hinnad Tallinnas võivad Tamme sõnul tulevikus veelgi kasvada.

"Maad ei teki juurde, see tähendab et tema väärtus kasvab," ütles Tamm ja lisas, et hinna kujunemist määrab ka nõudluse ja pakkumise suhe ning nõudlus korterite järele kasvab pidevalt.