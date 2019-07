Tšehhid seisid päevi oma 80-aastase popiidoli suveniirraha järjekorras

Sajad inimesed kodu- ja välismaalt seisid pühapäeval Praha kesklinnas paduvihma trotsides järjekorras, et osta endale nullieurone (Zero Euro) rahatäht, millel on kujutatud 80. sünnipäeva tähistavat Tšehhi poplauljat Karel Gotti.

Esimesed fännid ja kollektsionäärid saabusid neljapäeval, et soetada endale kohaliku plaadifirma poodi üles seatud spetsiaalsest pangaautomaadist kahe euro eest nullvääringuga kupüür.

"Me tulime laupäeval kell 6.00 ja tukastasime kõnniteel magamiskottides," ütles Lukaš Gandzala, kes oli saabunud Prahasse 450 kilomeetri kauguselt Slovakkia linnast Popradist.

"Me kogume rahatähti. Nullieurone on meie riigis suur nähtus ja seda on ka Karel Gott," lausus ta, pannes kokku oma vihmavarju, et 26-tunnise ootamise järel läbi vettinuna lõpuks poodi siseneda.

Erinevalt Slovakkiast, millega see kuni 1993. aastani moodustas ühe riigi, ei ole Tšehhi Vabariik eurot kasutusele võtnud ning tal ei ole lähitulevikus ka mingit plaani oma valuutat krooni välja vahetada.

Prantslase Richard Faille 2015. aastal loodud ja Euroopa Keskpanga heaks kiidetud nullieuroseid pangatähti kasutatakse üksnes suveniiridena ning seni on sellel kujutatud tuntud paiku ja inimesi nagu Eiffeli torn, Big Ben ja Hollandi maalikunstnik Rembrandt Harmenszoon van Rijn.

Hellitavalt "Jumalikuks Kareliks" hüütud Gott on hääletatud 42 korral populaarseimaks lauljaks Tšehhi muusikafännide hääletusel Kuldne Ööbik (Zlatý slavík).

Ka naaberriigis Saksamaal väga populaarne Gott on välja andnud pea 300 LP-d ja CD-d, mida on müüdud miljoneid.

14. juulil 1939 sündinud Gott sai kuulsaks 1960. aastatel, kui ta astus üles Saksamaal ja Ühendriikides ning esindas Eurovisiooni lauluvõistlusel Austriat.

Tšehhi televisiooni eetrit täitsid nädalavahetuseti Gottiga seotud saated ning riigi suurima päevalehe DNEŠ veebikülg avaldas tema lemmikroogade retsepte.