Torm Barry vähendas USA toornafta tootmist Mehhiko lahes 73 protsenti

Maagaasi tootmine Mehhiko lahe põhjaosas vähenes 62 protsenti ehk 1,7 miljardit kuupmeetrit päevas, lisas BSEE.

Mehhiko lahel on praegu suletud 283 nafta- ja gaasiplatvormi, mis moodustab 42 protsenti nende koguarvust.

Barry nõrgenes troopiliseks tormiks, kuid on endiselt ohtlik

Louisiana osariigis laupäeval maabunud torm Barry nõrgenes troopiliseks tormiks, kuid võib sellest hoolimata suurt kahju tekitada, teatasid võimuesindajad.

Barry oli Atlandi selleaastase orkaanihooaja esimene orkaan. Torm tugevnes laupäeval vahepeal esimese kategooria orkaaniks, kuid vaibus mõne tunni jooksul.

Torm liigub nüüd edasi Louisiana osariigi sisepiirkondadesse ja Mississippi osariiki.

Kuna Barry kallab vihma mitmele lõunaosariigile, siis kuulutati mitmes kohas välja eriolukord, et tormiga tegelemiseks jaguks rohkem vahendeid.

Kuberner John Bel Edwardsi sõnul on New Orleans tormi üleelamiseks hästi valmistunud, kuid ta ärgitas inimesi valvsusele. New Orleansis on viimastel andmetel elektrivoolita vähemalt 50 000 klienti. Kõik laupäevased lennud linnas tühistati. Päästjad on kõikjal inimesi tormiga seotud probleemidega abistanud.

Orkaanikeskuse juht Ken Graham hoiatas veeuputuse eest ka sisemaal.

Paljude jaoks toob Barry endaga kaasa mälestusi 2005. aastal palju kahju tekitanud ning arvukalt inimesi tapnud orkaanist Katrina.